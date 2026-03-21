MotoGP, Gran Premio del Brasile: chiusa la voragine in pista che ha messo a rischio la gara

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La voragine è stata chiusa: il programma dovrebbe riprendere alle 20:20 con la Sprint della MotoGp, poi le qualifiche Moto2 e Moto3
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Il GP del Brasile, quello del ritorno del Motomondiale nel paese sudamericano, è iniziato male e sta proseguendo peggio. Il motivo? Una incredibile voragine apertasi al centro del rettilineo finale della pista. Gli operatori di pista si sono subito messi al lavoro per provare a rimarginarla, ma non è stata un'operazione facile. Inevitabilmente, il programma è slittato: la Sprint della MotoGP dovrebbe partire alla 20:20 italiane circa, venti minuti dopo rispetto al programma originario, mentre le qualifiche di Moto2 e Moto3 sono state spostate a dopo la gara corta. È stato escluso l'annullamento del programma di giornata, ma di certo si è trattato di un intoppo pesante.
A quanto pare, le forti piogge cadute sul circuito nei giorni scorsi hanno provocato la formazione di una voragine sul rettilineo del traguardo, emersa soltanto al termine delle qualifiche della MotoGP. Un buco, che è stato poi allargato dagli uomini dell'organizzazione per trovare il problema e provare a risolverlo.
"Il buco, causato dalla troppa pressione dell'acqua dei giorni scorsi in un tubo del drenaggio che si è rotto, è stato riparato. La zona scavata dall'acqua sotto il manto stradale è stata completamente riempita e riasfaltata". Così il presidente della federazione motociclistica internazionale (Fim), Jorge Viegas, il quale conferma che il programma riprende con la Sprint alle 20:20 per poi proseguire con le qualifiche di Moto3 e Moto2. "Non mi era mai capitato di vedere questa cosa, ma la cosa più importante è che non si sia verificato alcun incidente", ha concluso Viegas.