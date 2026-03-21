MotoGP, Gran Premio del Brasile: chiusa la voragine in pista che ha messo a rischio la gara

Il GP del Brasile, quello del ritorno del Motomondiale nel paese sudamericano, è iniziato male e sta proseguendo peggio. Il motivo? Una incredibile voragine apertasi al centro del rettilineo finale della pista. Gli operatori di pista si sono subito messi al lavoro per provare a rimarginarla, ma non è stata un'operazione facile. Inevitabilmente, il programma è slittato: la Sprint della MotoGP dovrebbe partire alla 20:20 italiane circa, venti minuti dopo rispetto al programma originario, mentre le qualifiche di Moto2 e Moto3 sono state spostate a dopo la gara corta. È stato escluso l'annullamento del programma di giornata, ma di certo si è trattato di un intoppo pesante.