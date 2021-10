MotoGP-bis a Misano: un weekend di festa per Valentino nella Riders Land, ricordando Marco Simoncelli

MOTOGP

Dedicato all'ultima apparizione del nove volte iridato in Italia il poster del secondo GP stagionale al Marco Simoncelli World Circuit.

di

STEFANO GATTI

Si avvicina un appuntamento memorabile - anzi indimenticabile - per gli appassionati della MotoGP. Nel weekend dal 22 al 24 ottobre Valentino Rossi scenderà per l'ultima volta in pista in Italia in sella ad una moto della premier class ed a celebrarlo è anche il poster dell'evento, disegnato da Aldo Drudi. A far salire ulteriormente la temperatura emozionale sarà poi - nella giornata di sabato 23 - il decimo anniversario della scomparsa di Marco Simoncelli ( cui il circuito di Misano Adratico è intitolato) nel GP della Malesia a Sepang.

Il poster disegnato da Aldo Drudi in vista del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna ha una dominante gialla e mette al centro il "Dottore". Sarà una grande festa, sarà il saluto della Riders’ Land ad un campione che ha scritto pagine straordinarie nella storia del motociclismo. Il circuito sarà ancora più del solito colorato di giallo e dai 35mila appassionati ammessi sulle tribune arriverà al campione l’abbraccio di tutti gli appassionati.

Aldo Drudi:

“L’occasione è importante: celebrare Valentino Rossi nel circuito di casa, davanti ai suoi tifosi italiani, un evento speciale. Il colore predominante ovviamente è il giallo, l’unico soggetto è quindi Valentino Rossi in una posizione diversa dal solito, non 'racing' ma di saluto intimo - non una esultanza - con la relazione fra lui e il pubblico che si intravvede sfumato sullo sfondo. Un poster didascalico. I caratteri sono quelli delle locandine dei film del passato, evocano una storia cominciata tanti anni fa. Da qui all’immagine attuale. 'Che storia…' con i puntini di sospensione guarda al futuro. Si chiude un capitolo glorioso e la storia si apre ad altro. È un tributo, con tutte le caratteristiche di colore e grafica che lo hanno fatto conoscere nel mondo”.

Insieme alle emozioni garantite dall'ultima uscita italiana di Valentino nel Mondiale ed a quelle del sedicesimo atto della stagione iridata, il Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna vivrà per certo momenti di grande intensità nella giornata di sabato 23 ottobre, appunto in occasione del decennale della scomparsa di Simoncelli.

La denominazione "Made in Italy ed Emilia-Romagna" è invece il frutto di un percorso virtuoso che vede insieme Regione Emilia-Romagna, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed Agenzia ICE (Italian Trade Agency), definito in collaborazione con Misano World Circuit e Dorna Sport, sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana.

“La MotoGP a Misano - dicono i promotori - è l’ultimo di una serie di eventi che dall’estate 2021 ha visto protagonista la Motor Valley e, coincidendo con il saluto di un grande testimonial del Made in Italy come Valentino Rossi, assume i contorni di una festa mondiale. L’evento diventa ancora di più un potente strumento di marketing e di promozione territoriale, favorirà la comunicazione al mondo dei valori di un distretto che - grazie alla sua storia, alle imprese, ai campioni ed agli eventi - è diventato anche un prodotto di punta di una delle più importanti destinazioni turistiche europee”.

Nel frattempo, sale l’attesa e la corsa al biglietto. La giornata di domenica era già praticamente sold out, ma l’aumento a 35mila unità dei posti in tribuna consente ora ad altri diecimila appassionati di partecipare alla festa d'addio del "Dottore", oltre che di godersi lo spettacolo di tutte le gare del programma. Le nuove disponibilità di biglietti riguardano prevalentemente le tribune coperte: Centrale,A, B e C. Resteranno invece off limits i prati e saranno mantenute tutte le misure di sicurezza contenute nel ‘Progetto Safe’ che ha consentito a Misano Adriatico - primo circuito al mondo - lo svolgimento di due Gran Premi l'anno scorso (col riconoscimento "Best GP 2020") e di quello dello scorso 19 settembre.

I biglietti sono disponibili visitando le pagine dedicate all’evento sul sito sul sito www.misanocircuit.com e sulla piattaforma TicketOne.it. Tutte le indicazioni per l’accesso e permanenza in circuito sono disponibili anche sulla App MWC, scaricabile per IOS e Android, dedicata anche a tutte le info parcheggi di ogni singola tribuna.