MotoGp, Bezzecchi: “Ho rivisto il Mugello dieci volte, ma ora testa all’Ungheria”

Alla vigilia del Gran Premio di MotoGp d’Ungheria il leader del Mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì: “Ho riguardato il Mugello almeno dieci volte, è stato fantastico. Ora però testa all’Ungheria, la pista mi piace ma è molto diversa, anche rispetto a Catalunya”. Realista invece Marc Marquez: “Vincere qui? Non è realistico, gli altri dovrebbero sbagliare. Ma mi sento comunque meglio”.
Dopo la magia di pochi giorni fa del Mugello torna a parlare il leader del Motomondiale Marco Bezzecchi: “Al Mugello è stato fantastico, la gara e tutto il weekend. Abbiamo lavorato duramente e sono molto felice, ho riguardato la gara una decina di volte. Alcune cose nemmeno le ricordo per l’adrenalina. Anche per migliorare alcune cose. Ora però siamo in Ungheria e dobbiamo continuare a fare un buon lavoro. La pista è molto diversa dal Mugello, molto stretta e lenta. L’anno scorso mi è piaciuta la battaglia con Marquez ed Acosta, cerchiamo di fare anche qui un buon lavoro. Dobbiamo adattare il nostro stile a piste come questa, ma è divertente da guidare. Dobbiamo partire subito bene domani con le prove”.
Molto più realista Marc Marquez, rientrato al Mugello dopo l’operazione e l’infortunio: “Il weekend del Mugello è stato tosto, ma lo abbiamo approcciato bene a livello mentale. Ho cercato di guidare come sapevo, ci sono state solo un paio di occasioni in cui mi sono sentito fuori da una zona di controllo. Il ghiaccio mi ha aiutato tanto al Mugello, cercheremo di fare qui le stesse cose. Per valutare la mia condizione è un po’ presto, spero di fare uno step tra qui e Brno. So che ci vorranno un po’ di settimane, ritrovare fiducia è la cosa su cui devo lavorare di più. Ho sentito alcuni muscoli lavorare meglio rispetto a prima dell’operazione, soprattutto nella schiena, ma la parte anteriore va sicuramente migliorata. Vincere qui? Non è realistico, gli altri dovrebbero sbagliare. Bezzecchi e Martin sono più avanti di me, sono più veloci. Sarà interessante vedere come si comporteranno qui”.
Chiude l’altro pilota Aprilia Ai Ogura: “L’anno scorso qui ho faticato in tutte le zone. Per me è molto difficile. Vedremo come andrà quest’anno, la mattinata di venerdì sarà fondamentale. Se mi sento uno dei più forti nella seconda parte di gara? Sì, ma anche uno dei più lenti nella prima parte. Gli altri piloti Aprilia hanno già vinto gare o sprint? Io guardo sempre avanti, Bezzecchi e Martin stanno facendo molto meglio di me e io devo lavorare ancora più duramente”.