MotoGp, Bezzecchi: “Ho rivisto il Mugello dieci volte, ma ora testa all’Ungheria”

Molto più realista Marc Marquez, rientrato al Mugello dopo l’operazione e l’infortunio: “Il weekend del Mugello è stato tosto, ma lo abbiamo approcciato bene a livello mentale. Ho cercato di guidare come sapevo, ci sono state solo un paio di occasioni in cui mi sono sentito fuori da una zona di controllo. Il ghiaccio mi ha aiutato tanto al Mugello, cercheremo di fare qui le stesse cose. Per valutare la mia condizione è un po’ presto, spero di fare uno step tra qui e Brno. So che ci vorranno un po’ di settimane, ritrovare fiducia è la cosa su cui devo lavorare di più. Ho sentito alcuni muscoli lavorare meglio rispetto a prima dell’operazione, soprattutto nella schiena, ma la parte anteriore va sicuramente migliorata. Vincere qui? Non è realistico, gli altri dovrebbero sbagliare. Bezzecchi e Martin sono più avanti di me, sono più veloci. Sarà interessante vedere come si comporteranno qui”.