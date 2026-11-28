Ultima sprint stagionale di MotoGP ricca di colpi di scena: allo start il semaforo rimane bloccato, i motori di alcuni piloti iniziano a fumare e ad avere la peggio è la Ducati di Marc Marquez. Il fresco campione del mondo deve scendere velocemente dalla sua moto a causa di un principio d’incendio, e la direzione gara dopo il caos prende la decisione di assegnare al numero 93 un doppio long lap penalty. Dopo mezz’ora la partenza arriva, con Bezzecchi che prende subito il largo e inizia a scappare via. Marquez prova a lottare con Jorge Martin, mentre Raul Fernandez è vittima di una caduta.