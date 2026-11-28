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Marco Bezzecchi domina la turbolenta Sprint Race di Valencia nell’ultimo weekend di MotoGP. Dopo la partenza ritardata di quasi mezz’ora per via di un problema tecnico ai semafori, il numero 72 dell’Aprilia parte dalla prima posizione e scappa via. Seconda posizione per il suo compagno di squadra Jorge Martin, un ottimo Enea Bastianini chiude la Top 3. Solo tredicesimo Marc Marquez, costretto a due long lap penalty dopo i problemi al suo motore al via.
Ultima sprint stagionale di MotoGP ricca di colpi di scena: allo start il semaforo rimane bloccato, i motori di alcuni piloti iniziano a fumare e ad avere la peggio è la Ducati di Marc Marquez. Il fresco campione del mondo deve scendere velocemente dalla sua moto a causa di un principio d’incendio, e la direzione gara dopo il caos prende la decisione di assegnare al numero 93 un doppio long lap penalty. Dopo mezz’ora la partenza arriva, con Bezzecchi che prende subito il largo e inizia a scappare via. Marquez prova a lottare con Jorge Martin, mentre Raul Fernandez è vittima di una caduta.
Al quinto giro inizia la procedura del doppio long lap penalty del campione del mondo, che di fatto compromette totalmente la sua gara rientrando in quattordicesima posizione. Anche Aldeguer è protagonista di una scivolata, con Marquez che quindi deve accontentarsi al traguardo della tredicesima piazza. Mentre Bezzecchi vola via Bastianini prova ad avvicinarsi a Martin, che però si difende con un paio di giri più che buoni nel finale. L’Aprilia fa doppietta e si avvicina al titolo Costruttori, con 15 punti di vantaggio su Ducati e la sola gara completa di Valencia da disputare domani. Nella classifica piloti, invece, proprio Bezzecchi scavalca Martin per un punto nella lotta al titolo di vice campione.
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