Subito un colpo di scena a Valencia, teatro dell'ultima gara di MotoGp. Nella Sprint Race la Ducati di Marc Marquez ha preso fuoco nel corso dello spegnimento del semaforo, rimasto bloccato per cause tecniche: il surriscaldamento dovuto all'attesa ha provocato le fiamme sulla monoposto del campione del mondo. Il pilota spagnolo è stato costretto a saltar già dalla moto, e si è scottato all'altezza della coscia. Un pompiere è intervenuto subito per spegnere le fiamme. La partenza è stata ritardata.