MotoGP: Bagnaia vince la Sprint di Brno, caduta per Bezzecchi

Torna a sorridere Francesco Bagnaia, che vince la Sprint di Brno davanti ad Ogura e Marc Marquez. Pronti via e Pecco si mette subito al comando nel primo dei dieci giri, con Ogura e un super Moreira a ruota. Il giovane talento della Honda è però vittima di una caduta al secondo giro, così come Vinales nelle retrovie. Bagnaia e Ogura provano a scappare via, mentre Di Giannantonio si fa minaccioso sugli scarichi di Marquez. Al quinto e sesto posto seguono le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Dopo le cadute di Acosta e Marini arriva un colpo di scena al penultimo giro: anche Marco Bezzecchi scivola e perde punti (per sua fortuna non troppi) in ottica Mondiale. L’ultimo giro è mozzafiato: Bagnaia, Ogura e Marquez sono attaccati, ma Pecco riesce a gestire le ultime due esse di Brno e a vincere. Quarto posto solido per Fabio Di Giannantonio, davanti a Jorge Martin.