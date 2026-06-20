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MotoGP: Bagnaia vince la Sprint di Brno, caduta per Bezzecchi

Gara magistrale di Pecco in Cechia, podio con Ogura e Marquez. Perde punti il leader del Mondiale P

20 Giu 2026 - 15:51
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Pecco Bagnaia si prende la Gara Sprint del Gran Premio di Cechia a Brno. Gara perfetta, dominata dall’inizio alla fine nonostante il fiato sul collo perenne di Ai Ogura, secondo classificato sulla sua Aprilia Trackhouse. Chiude il podio Marc Marquez, sempre in agguato sui primi due ma mai pericoloso. Quarto posto molto solido per Fabio Di Giannantonio, davanti a Jorge Martin. Cade a due giri dalla fine il leader del Mondiale Marco Bezzecchi.

Torna a sorridere Francesco Bagnaia, che vince la Sprint di Brno davanti ad Ogura e Marc Marquez. Pronti via e Pecco si mette subito al comando nel primo dei dieci giri, con Ogura e un super Moreira a ruota. Il giovane talento della Honda è però vittima di una caduta al secondo giro, così come Vinales nelle retrovie. Bagnaia e Ogura provano a scappare via, mentre Di Giannantonio si fa minaccioso sugli scarichi di Marquez. Al quinto e sesto posto seguono le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Dopo le cadute di Acosta e Marini arriva un colpo di scena al penultimo giro: anche Marco Bezzecchi scivola e perde punti (per sua fortuna non troppi) in ottica Mondiale. L’ultimo giro è mozzafiato: Bagnaia, Ogura e Marquez sono attaccati, ma Pecco riesce a gestire le ultime due esse di Brno e a vincere. Quarto posto solido per Fabio Di Giannantonio, davanti a Jorge Martin.

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