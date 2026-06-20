MOTOGP REP. CECA

MotoGP, qualifiche Brno: pole strepitosa di Ogura davanti a Di Giannantonio e Bagnaia

 Il pilota giapponese fa segnare un giro record e precede i due italiani di Ducati, quarto Bezzecchi

20 Giu 2026 - 12:03
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Ai Ogura si prende la pole position nelle qualifiche di MotoGP del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. Jorge Martin e Franco Morbidelli passano dal Q1 al Q2, poi si scatenano i big. Il pilota giapponese fa sengare il tempo record in 1’51’139, precedendo Fabio Di Giannantonio (+0.211) e Pecco Bagnania (+0.244) che completano la prima fila. Quarta posizione per Bezzecchi (+0.289), mentre Marc Marquez è quinto a +0.297.

Un super Ai Ogura fa felice Aprilia, che trova la prima pole position della sua storia a Brno, in Repubblica Ceca, davanti a Di Giannantonio e Bagnaia. Nel quarto d’ora di Q1 il risultato è piuttosto scontato: Jorge Martin, in difficoltà durante le sessioni di libere, riesce comunque a far segnare il miglior tempo in 1’51’’819. Accede al Q2 anche Franco Morbidelli, che sfrutta nel primo tentativo la scia del pilota Aprilia ed è secondo staccato di due decimi. Beffa per Maverick Vinales, che per pochi millesimi non riesce a strappare la posizione all’italo-brasiliano.

Nella prima parte del Q2 Di Giannantonio, Moreira e Ogura stupiscono tutti andando a prendersi la prima fila. Il pilota giapponese della Aprilia Trackhouse è una furia anche nel secondo tentativo, e riesce a far segnare un giro record in 1’51’’139. Ottimo anche Di Giannantonio, secondo a +0.211, così come Bagnaia, che con un sussulto si prende la prima fila in terza posizione a +0.244. Marco Bezzecchi deve accontentarsi della seconda fila, quarto tempo a +0.289, appena davanti a Marc Marquez (+0.297), a cui viene cancellato il primo tentativo per track limits. Chiude la seconda fila a sorpresa proprio Moreira, staccato di mezzo secondo ma comunque davanti a Pedro Acosta (ottavo) e Jorge Martin (decimo).

Ogura: "Le aspettative sono alte"

 "Sono felicissimo, è stata una bella qualifica stavolta, era uno degli obiettivi più importanti di questo weekend, vediamo come andrà nella sprint e in gara. Per il passo che abbaio si può lottare per una bella posizione, le aspettative sono alte".

Di Giannantonio: "Un gran giro, ma non è bastato"

 "Son contento perché ho fatto un gran giro, ma non è bastato, Ogura ha fatto un T1 pazzesco. Oggi mi rode un po', la volevo questa pole, ma siamo secondi, siamo posizionati bene. Le gare? Sarà importante capire bene le gomme, sono andato forte sia con la soft sia con la media dietro. Sono andato forte, la velocità c'è. Ora sarà anche un po' di strategia per capire cosa faranno gli altri".

Bagnaia: "Siamo vicini alle Aprilia"

 "La modifica di ieri non ha funzionato, faticavo un po' e con i cambi di direzione la moto diventava lenta. Siamo così tornati al setting di ieri. Nel pomeriggio proveremo qualcosa di diverso, siamo vicini alle Aprilia, che stanno andando forte".

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