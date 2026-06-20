MotoGP, qualifiche Brno: pole strepitosa di Ogura davanti a Di Giannantonio e Bagnaia

"Son contento perché ho fatto un gran giro, ma non è bastato, Ogura ha fatto un T1 pazzesco. Oggi mi rode un po', la volevo questa pole, ma siamo secondi, siamo posizionati bene. Le gare? Sarà importante capire bene le gomme, sono andato forte sia con la soft sia con la media dietro. Sono andato forte, la velocità c'è. Ora sarà anche un po' di strategia per capire cosa faranno gli altri".