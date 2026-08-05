Real Madrid, questa volta per Diomandé sembra fatta davvero: è lui la stella da 150 milioni

Tanto tuonò che piovve: il Real Madrid, dopo un paio di settimane di tribolazione in cui ha fatto la corte a Yan Diomandé cercando di ammorbidire il Lipsia, sembra essere riuscito a chiudere l'affare. Ai tedeschi andranno 130-140 milioni di euro, molti più dei 100-110 inizialmente ipotizzati. Si stanno limando gli ultimi dettagli tra le parti, con Diomandé che dal ritiro austriaco della sua squadra attende il via libera per volare a Madrid e diventare un giocatore delle Merengues. A riportare la notizia è Sky Germania attraverso Florian Plettenberg, che ha seguito l'evolversi dell'affare nelle ultime settimane.