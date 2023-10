MotoGP, Bagnaia: "Gara divertente, Martin è impressionante"

LE PAROLE

Il pilota Ducati dopo il 2° posto strappato in Thailandia: "Purtroppo non ero fortissimo nelle accelerazioni principali e questo mi ha penalizzato"

© Getty Images Francesco Bagnaia si gode il 2° posto conquistato nel GP di Thailandia dopo una bella rimonta, ma lo fa con la consapevolezza che per difendere il titolo iridato servirà un grandissimo finale di stagione contro un Jorge Martin scatenato: "È stata una gara molto divertente, davvero bella - le parola del pilota Ducati a Sky -. Andavo forte e riuscivo a superare, ho messo da parte la gestione della gomma posteriore perché volevo essere vicino agli altri. Purtroppo non ero fortissimo nelle accelerazioni principali e questo mi ha penalizzato. Recuperare e chiudere 2° è comunque un ottimo risultato, specialmente in una gara così. Martin? Quando guardi i nostri weekend lui fa impressione, ha una costanza e un'esplosività incredibile. Noi lavoriamo più nell'ombra, ma poi in gara ci siamo. Ci è mancato il lavoro con la media, partendo più davanti avremmo fatto un'altra gara".

La qualifica è dunque stato il punto debole del weekend thailandese di Pecco: "In qualifica siamo sempre stati veloci in tutte le condizioni, ma questo weekend ho veramente fatto fatica ad arrivare al limite. È stato un peccato perché il passo era ottimo, potevamo metterci davanti e tenere quei 6-7 decimi di vantaggio. Peccato anche per quel sorpasso all'ultimo giro, sarebbe stato una roba...".