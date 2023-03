MotoGP Argentina, Bagnaia ci crede: "Con questa Ducati posso fare bene in qualsiasi condizione"

GP ARGENTINA

Reduce dal bis lusitano, il campione del mondo è ottimista e vola in Argentina consapevole delle potenzialità della sua Desmosedici

© Getty Images Francesco Bagnaia e la Ducati sbarcano a Termas de Rio Hondo per il weekend del GP dell'Argentina ed è subito caccia alla riconferma. Dopo il primo bis stagionale ottenuto a Portimao, con il successo nella prima storica Sprint Race della MotoGP e la vittoria della gara davanti a Vinales e Bezzecchi, Pecco è ottimista e sa di poter fare bene anche nella tappa sudamericana: "Il mio feeling con la moto al momento è incredibile perciò sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione".

A due giorni dall'avvio del weekend, il campione del mondo in carica e attuale leader della generale con 37 punti si è detto quindi fiducioso. Ma in Argentina nulla sarà lasciato al caso: "Nel GP della scorsa settimana è stato tutto perfetto e spero che anche qui in Argentina accada lo stesso. Rispetto a Portimão, dove avevamo fatto i test qualche settimana prima della gara, qui dovremo iniziare il nostro lavoro da zero, perciò sarà importante sfruttare bene ogni sessione". Vedi anche Motogp Marquez penalizzato, Honda attacca la FIM: "Hanno cambiato idea, faremo ricorso" Doveroso poi il pensiero per il compagno di box Enea Bastianini, assente in Argentina dopo la caduta subita nella Sprint Race in Portogallo che gli ha causato la frattura della scapola: "Questo weekend sarò l’unico a rappresentare il mio team. Auguro ad Enea una pronta guarigione e spero che possa tornare in pista con noi ad Austin”.

QUARTARARO: "TERMAS NON E' LA MIA PISTA PREFERITA"

Fabio Quartararo è tornato da Portimao con 8 punti tra Sprint Race e Gran Premio. "Considerando la mia posizione dopo il primo giro della gara portoghese, ho fatto un buon lavoro ottenendo l'ottavo posto. Senza punti nello Sprint, siamo già un po' indietro in classifica - deve ammettere il pilota della Yamaha - ma la stagione è ancora molto lunga e abbiamo l'opportunità di salire in classifica questo fine settimana", quando il Motomondiale farà tappa in Argentina. "Termas non è la mia pista preferita, ma penso che possiamo fare un buon lavoro - conclude - . Sappiamo che non c'è molto grip qui, quindi dobbiamo aggirare questo problema".