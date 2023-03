Bastianini, niente operazione alla spalla: da lunedì parte la missione Austin

DALL'INFERMERIA

Dopo il consulto a Forlì si è deciso di non intervenire e da lunedì il ducatista inizierà la riabilitazione. Pol Espargasrò ringrazia tutti dall'ospedale

Marini sbaglia, Bastianini finisce all'ospedale









Enea Bastianini non correrà come previsto in Argentina, ma il consulto a cui si è sottoposto al rientro dal Portogallo ha detto che non è necessario operare la scapola destra infortunata nell'incidente con Luca Marini a Portiamo. La decisione è stata presa dopo essere stato visitato a Forlì dal dottor Porcellini. Bastianini dovrà tenere immobilizzata la spalla fino all'inizio della riabilitazione, prevista per lunedì. L'obiettivo è quello di rientrare in pista in occasione del GP della Americhe ad Austin, nel weekend del 16 aprile, terza prova della MotoGP 2023.

POL ESPARGARO' RINGRAZIA DALL'OSPEDALE

Non sarà in Texas, ma neppure ai GP successivi, invece, Pol Espargarò. Lo spagnolo, finito rovinosamente a terra durante le prove libere della prima gara, ne avrà ancora per qualche mese, ma almeno ha ritrovato un po' di sorriso dopo la grande paura: "Grazie per l'affetto. Tornerò presto e più forte", ha scritto sui suoi canali social il pilota della GasGas dal letto dell'ospedale di Barcellona dove è ricoverato.