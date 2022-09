MotoGP Aragon: trionfo Bastianini davanti a Bagnaia, Quartararo va ko

motogp aragon

Il pilota del team Gresini precede il Ducatista che accorcia su Quartararo per il titolo

Aragon, la Ducati non fa sconti



























È un super Enea Bastianini a vincere il GP di Aragon, quindicesima tappa stagionale della MotoGP. Il pilota del team Gresini precede sul traguardo il connazionale Francesco Bagnaia e lo spagnolo Aleix Espargarò in Aprilia. Secondo posto importantissimo per il pilota piemontese che approfitta dell'avvio choc di Quartararo, costretto al ritiro dopo aver centrato la Honda di Marquez dopo poche curve: il francese mantiene la leadership del Mondiale, ma ora Bagnaia è a soli 10 punti.

Nessuno regalerà nulla a Francesco Bagnaia, neanche il suo futuro compagno di squadra in Ducati Enea Bastianini. Se il messaggio non fosse stato recepito da Fabio Quartararo e gli altri piloti in pista, a ribadirlo sono gli stessi due piloti che ad Aragon hanno dato vita a un duello emozionante fino all'ultima curva, con la "Bestia" che ha piazzato l'affondo decisivo ai danni di Pecco che si è dovuto accontentare del secondo posto finale al termine di una gara dominata dall'inizio a... poche curve dalla fine. A rovinargli la festa è proprio il suo futuro collega del team factory, che non fa sconti e infila la sua Ducati del team Gresini proprio dove il piemontese non può difendersi. Ma è un successo sfumato che lascia comunque il sorriso sulle labbra di Bagnaia e dell'intero team di Borgo Panigale, perché nella corsa al titolo Pecco si trova ora a soli 10 punti da Quartararo.

Il weekend del Diablo, infatti, si è concluso nel peggiore dei modi con un ritiro dopo appena poche curve dal via. Il francese, rimasto imbottigliato nel gruppo di mezzo tra la settima e l'ottava posizione, ha infatti centrato la Honda di Marquez e dopo un violento highside è stato costretto al ritiro. Per Quartararo la Spagna è davvero amara, con Marquez che ha poi centrato anche Nakagami a causa dei problemi conseguenti al contatto con l'iridato francese: guai alla gomma prima e all'abbassatore poi per il Carboncito, che torna in moto con uno "zero".

Tornando ai risultati che contano, dietro ai due duellanti Bastianini-Bagnaia si piazza l'altra italiana, l'Aprilia di Aleix Espargarò che vince il confronto alla lunga con Brad Binder e Jack Miller che lo seguono. In top 10 Martìn, seguito da Marini, Zarco, Rins e Bezzecchi. A punti anche Oliveira, Alex Marquez, Vinales, Crutchlow e Pol Espargarò.