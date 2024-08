MotoGP Aragon, Marquez: "Già concentrato su domenica. Mondiale? Siamo lontani"

MOTOGP ARAGON

© Getty Images Grandi sorrisi per Marc Marquez dopo la Sprint Race del GP di Aragon, che gli ha regalato il suo primo successo in MotoGP dopo oltre 1000 giorni di digiuno: "Quelli del mio team erano euforici, io gli ho detto che era solo una Sprint, ma loro hanno risposto che da qualche parte bisogna partire - le parole del pilota Ducati Gresini a Sky -. Domani comunque sarà ancora più importante e sarà anche più difficile perché se la pista migliora Jorge e Pecco saranno lì. Sono contento, ma anche già concentrato sul GP. Questa vittoria è dovuta a un mix di cose, una pista che mi piace e una condizione dell'asfalto che mi ha agevolato, su una pista così scivolosa mi sento bene e guido facile. Il Mondiale? Mi piacerebbe provare a giocarmelo, ma un weekend non basta. Serve la continuità di Martin e Bagnaia, al momento siamo lontani da quello. Vorrei essere come Pecco, che fa un weekend male e poi tutti gli altri al top...".

MARTIN: "STARE CON MARQUEZ ERA DIFFICILE, MA GIORNATA POSITIVA"

Può sorridere anche Jorge Martin, che ha chiuso 2° ed è tornato in vetta alla classifica iridata: "Giornata positiva, ho fatto una bella partenza, come la volevo. Ho provato a stare con Marc, ma già al terzo giro ho capito che era difficile seguirlo. Ho chiuso un po' il gap comunque e speriamo di poterci avvicinare ancora di più domenica. Se è battibile? Non lo so, lo vedremo domani. Mi aspetto anche Pecco, qualcosa deve essergli successo oggi. Sicuramente Marc ha un paio di curve in cui fa davvero la differenza".

ACOSTA: "POSSIAMO ESSERE CONTENTI E SPERARE NEL GP DI DOMENICA"

Soddisfatto Acosta, terzo al traguardo con la sua Ktm: "Sono contento, la pioggia della scorsa notte ci ha aiutato un po'. All'inizio ho fatto un errore, ma il passo era buono. Possiamo essere contenti e sperare nella gara di domani. Oggi è stata una gara di grande continuità, sapevamo che vincere sarebbe stato molto difficile. Ho provato a rimanere con i primi, proverò a farlo anche domani".