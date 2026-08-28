Rafael Leao-Milan, telenovela finita: è fatta con il Galatasaray

Rafael Leao sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. Il portoghese ha sciolto le riserve sulla propria decisione dopo giorni di riflessioni, quando era emersa prepotente la candidatura dell'Aston Villa per il futuro di Rafa. Finisce così l'avventura di Leao al Milan dopo sette anni, il Milan incasserà 44 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Inoltre, a favore del Milan anche il 20% della eventuale rivendita futura del calciatore. Stipendio previsto da tra i 10 e i 12 milioni di euro più bonus per Rafa. Il giocatore si recherà con tutta probabilità a Istanbul nella giornata di domani per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.