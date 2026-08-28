Manovre rossonere

Rafael Leao-Milan, telenovela finita: è fatta con il Galatasaray

Il portoghese ha sciolto le riserve: tra turchi e Aston Villa ha preferito hanno prevalso i primi

28 Ago 2026 - 17:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Rafael Leao sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. Il portoghese ha sciolto le riserve sulla propria decisione dopo giorni di riflessioni, quando era emersa prepotente la candidatura dell'Aston Villa per il futuro di Rafa. Finisce così l'avventura di Leao al Milan dopo sette anni, il Milan incasserà 44 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Inoltre, a favore del Milan anche il 20% della eventuale rivendita futura del calciatore. Stipendio previsto da tra i 10 e i 12 milioni di euro più bonus per Rafa. Il giocatore si recherà con tutta probabilità a Istanbul nella giornata di domani per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. 

Dopo sette anni

 Leao lascia il Milan dopo il suo approdo in rossonero nel 2019: per lui complessivi 145 tra gol e assist, conditi da uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, più a livello personale un titolo di MVP del campionato italiano nel 2021-22. 

milan
galatasaray
leao

Ultimi video

01:39
Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

00:47
Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

01:52
Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

01:34
Milan-Leao, a che punto siamo?

Milan-Leao, a che punto siamo?

00:56
Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

01:32
Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

01:24
Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

01:54
Milan in ansia: dipende tutto da Leao

Milan in ansia: dipende tutto da Leao

00:23
Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

01:41
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

01:44
Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

03:26
Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

03:09
Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

00:56
Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

01:39
Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

I più visti di Mercato

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Milan-Leao, a che punto siamo?

Milan-Leao, a che punto siamo?

Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:20
Atalanta, Noa Lang nel mirino
19:10
Ufficiale, Miretti al Besiktas in prestito
Solet
18:19
Crystal Palace, pronti 25 milioni per Solet
18:15
Napoli, ufficiale la cessione di Cheddira all'Avellino
17:41
Como, ufficiale la cessione di Morata al Leganes