Milan, la prima di Amorim a San Siro tra il caso Leao e il Venezia

Da una parte il caso Leao, sempre più a un passo dall'addio, dall'altra il Venezia. Stasera la prima volta a San Siro di Ruben Amorim sulla panchina del Milan non può prescindere dal mercato, anche se il tecnico portoghese vorrebbe concentrarsi solo sulla seconda partita di campionato dopo l'esordio vincente di Torino. "Sarà una giornata speciale per me, sentirò la responsabilità di essere l'allenatore del Milan. Cercherò di godermi la sensazione della mia prima partita qui", ha dichiarato alla vigilia Amorim, che contro il Venezia conta di recuperare anche Pulisic almeno per la panchina. Rabiot sarà invece della partita, mentre Francesco Camarda sarà il vice di Gonzalo Ramos.