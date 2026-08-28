VERSO MILAN-VENEZIA

Milan, la prima di Amorim a San Siro tra il caso Leao e il Venezia

Il portoghese debutta in casa sulla panchina rossonera dopo una vigilia "agitata" dal mercato. Serve vincere ancora per arrivare al meglio alla sfida con la Juve

28 Ago 2026 - 07:30
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Da una parte il caso Leao, sempre più a un passo dall'addio, dall'altra il Venezia. Stasera la prima volta a San Siro di Ruben Amorim sulla panchina del Milan non può prescindere dal mercato, anche se il tecnico portoghese vorrebbe concentrarsi solo sulla seconda partita di campionato dopo l'esordio vincente di Torino. "Sarà una giornata speciale per me, sentirò la responsabilità di essere l'allenatore del Milan. Cercherò di godermi la sensazione della mia prima partita qui", ha dichiarato alla vigilia Amorim, che contro il Venezia conta di recuperare anche Pulisic almeno per la panchina. Rabiot sarà invece della partita, mentre Francesco Camarda sarà il vice di Gonzalo Ramos.

Di sicuro bisognerà confermare quanto di buono fatto vedere contro i granata e soprattutto portare a casa i tre punti visto che nel prossimo turno ci sarà la Juventus all'Allianz Stadium. Il primo vero test della stagione, che potrebbe dare subito indicazioni importanti per le ambizioni del Diavolo.

Come detto, però, prima bisogna pensare al Venezia. I lagunari sono partiti male, perdendo in casa contro il Lecce e Giovanni Stroppa, se non proprio il risultato, si aspetta risposte dai suoi. Moreno dovrebbe recuperare per l'Udinese, mentre l'attacco sarà ancora sulle spalle di Adams e Yeboah.

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