Leao dice addio al Milan: i sette anni rossoneri di Rafa dalla gloria dello scudetto alla separazione

Dopo sette stagioni, stavolta sembra davvero finita. Quella tra Leao e il Milan, sfogliando tutte le pagine, è una storia di passione mai del tutto trasformata in amore, nonostante tutti si fossero illusi che il lieto fine fosse l'unica conclusione logica e plausibile. Simbolo della rinascita e del successivo 'declino', il portoghese è stato l'uomo da esaltare nei trionfi e il bersaglio nel mirino dei tifosi nei momenti no. Sempre al centro della discussione, perché il talento c'è e c'è sempre stato, ma la voglia di vederlo espresso al suo massimo potenziale è stata definitivamente sostituita dalla rassegnazione.