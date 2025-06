MotoGP, l'agente di Martin va allo scontro con Aprilia: "È libero per il 2026"

Varela sembra dunque dare per scontato che il suo assistito lascerà il team italiano al termine della stagione, cosa in realtà tutt'altro che definita. Secca e immediata, infatti, la replica da Noale: "La nostra posizione resta invariata rispetto al comunicato stampa diffuso giovedì 22 maggio. I rappresentanti di Aprilia Racing non rilasceranno ulteriori commenti in merito". Il riferimento è a quanto comunicato ufficialmente poco più di un mese fa, quando si era cominciato a parlare di un possibile addio anticipato di Martin sfruttando una clausola di rescissione prevista nel suo contratto. Per l'Aprilia il contratto "è valido ed efficace, e come tale deve essere rispettato fino alla sua scadenza".