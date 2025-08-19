Logo SportMediaset
Tennis, Atp Winston-Salem: Bellucci batte Comesana al primo turno

19 Ago 2025 - 12:16

Mattia Bellucci batte l'argentino Francisco Comesana e approda al secondo turno del torneo Atp 250 di Winston-Salem. Nella notte italiana Bellucci ha regolato il numero 54 al mondo con il punteggio di 6-4 6-3 in un'ora e 21 minuti, conquistando il pass per i sedicesimi dove incontrerà lo spagnolo Jaume Munar, numero 46 al mondo e testa di serie numero 12 del torneo. Già al secondo turno, in quanto teste di serie, altri tre italiani: Lorenzo Sonego, campione in carica del torneo, se la vedrà con Stefan Dostanic, numero 419 nel ranking Atp, Luciano Darderi sfiderà lo statunitense Mackenzie McDonald (numero 95 Atp) e Matteo Arnaldi giocherà con l'olandese Botic Van de Zandschulp (92).

