Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Atalanta, Lookman si allena a parte

19 Ago 2025 - 12:16

Dopo 15 giorni di allontanamento volontario da società e squadra, Ademola Lookman ha ricominciato ad allenarsi nella sede dell'Atalanta a Zingonia, seppur a titolo inidividuale. L'attaccante nigeriano, che stamattina si è rimesso a disposizione in occasione della ripresa del lavoro, è teoricamente convocabile dall'allenatore Ivan Juric per l'esordio domenicale in campionato col Pisa. In questi giorni lo staff nerazzurro ne testerà lo stato di forma. Lookman nelle ultime due settimane dovrebbe essersi allenato da solo tra Portogallo e Londra. Prima della rottura dei rapporti per la volontà dichiarata di essere ceduto all'Inter, il Pallone d'Oro d'Africa non si era praticamente mai allenato col resto della squadra a causa di uno stiramento al polpaccio sinistro, che dovrebbe essere superato.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Chiesa e il gol che riscrive il suo futuro: tra Serie A e la permanenza a Liverpool

Garnacho dallo United al Chelsea: i tifosi lo "cancellano" da Old Trafford

Guardiola e Donnarumma

Donnarumma tra City e Gala: trattativa a oltranza per Ederson, Gigio alla finestra

Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

Calciomercato live

Calciomercato live

Il Liverpool annuncia Leoni, il difensore dei record: "Impossibile dire di no, sono davvero felice"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:29
Roma, traffico aereo: ritardato l'arrivo di Bailey
12:16
Atalanta, Lookman si allena a parte
11:48
Verona, rinforzo per Zanetti: ufficiale Rafik Belghali
10:51
Milan, intesa col Leeds per Okafor: accordo per 21 mln, bonus inclusi
10:33
Verona, ufficiale la cessione di Tchatchoua al Wolverhampton