MotoGP Americhe, Marquez: "Esagerare non serve". Di Giannantonio: "Sulla buona strada"

BAGNAIA: "PRESSIONE? SO DOVE POSSO ARRIVARE"

Solo decimo Francesco Bagnaia: "È stato un venerdì positivo. Ci sono state una serie di cose che non sono andate, ma siamo tra i primi dieci. Abbiamo messo la gomma con la mescola morbida davanti negli ultimi dieci minuti, e con quella gomma non riesco a trovare il massimo. Sono migliorato molto in frenata. Ho lasciato molto margine per lo stato della pista. Perdo molto all'ingresso della curva, ma ho lasciato molto margine. Mi sento bene, mi sento a mio agio, non come nelle gare precedenti, stiamo lavorando alla moto. So del mio potenziale, so dove posso arrivare e non ho bisogno di mettermi sotto pressione".