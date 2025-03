MotoGP Americhe: Marc Marquez imprendibile al COTA davanti a Di Giannantonio e Morbidelli, Bagnaia in Q2 col brivido

Semplicemente imprendibile. Non c'è altro da dire o altro modo per descrivere la sessione di prequalifiche di Marc Marquez che già al COTA di suo è super, ma in sella alla Ducati pare essere imbattibile. Dopo essersi preso le libere quasi di riposo con la pioggia, lo spagnolo torna a dettare legge, e lo fa in maniera perentoria. Perché dare sette decimi (736 millesimi) al secondo Fabio Di Giannantonio non è roba di tutti né di tutti i giorni, con soli quattro piloti che riescono a contenere il ritardo entro il secondo. Franco Morbidelli, col terzo tempo, ha un ritardo di otto decimi, mentre le due Ducati Gresini di Alex Marquez e Fermin Aldeguer si distaccano dal campione di Cervera rispettivamente di 882 e 973 millesimi. E gli altri?