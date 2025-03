MotoGP Americhe, Marc Marquez: "Chiedo scusa al team perché ho sbagliato io, ma il livello era sempre il solito"

A prendere il suo posto in testa al Mondiale è stato il fratello Alex: "Non è stato facile, in gara non mi sentivo al 100%, non avevo quel feeling mostruoso che avevo in Argentina o in Thailandia. Sono comunque molto contento di come è andata. Un risultato così su questa pista mi dà molta fiducia, per lottare per il Mondiale però mi manca qualcosina, inoltre le moto ufficiali avranno quei piccoli miglioramenti che potranno fare la differenza. Io mi concentro su questo momento, sul fatto che mi sento bene. Proviamo a pensare gara per gara, a partire dal Qatar. È presto per prendere in giro Marc, mancano tantissime gare, dobbiamo restare calmi e goderci questo momento".