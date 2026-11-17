È ufficialmente iniziata l'avventura qatariota della Nazionale Under 18 del tecnico Daniele Franceschini, atterrata ieri sera a Doha, dove dal 19 novembre al 13 dicembre andrà in scena il Mondiale Under 17. Gli Azzurrini, che arrivano all'appuntamento da campioni d'Europa, si preparano a vivere la loro ottava rassegna iridata di categoria con l'obiettivo di confermare o migliorare quanto di straordinario fatto nella passata edizione, sempre in Qatar, quando la formazione di Massimiliano Favo - promosso alla guida dell'Under 19 azzurra, attualmente impegnata nel secondo turno delle qualificazioni europee nelle Marche - conquistò una storica medaglia di bronzo (Brasile-Italia 0-0, 2-4 dtr, 27 novembre 2025). L'Italia, inserita nel Gruppo E, debutterà venerdì 20 novembre (ore 16) sul Campo 3 dell'Aspire Zone contro la Giamaica, per poi affrontare Costa d'Avorio e Uzbekistan rispettivamente lunedì 23 (ore 15.30), sullo stesso terreno di gioco, e giovedì 26 novembre (ore 15), sul Campo 5. Al termine della fase a gironi, accederanno ai sedicesimi di finale - in programma lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre - le prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi, insieme alle otto migliori terze. La fase a eliminazione diretta proseguirà con gli ottavi (giovedì 3 e venerdì 4 dicembre), i quarti (lunedì 7 dicembre), le semifinali (giovedì 10 dicembre) e le finali (domenica 13 dicembre): quella per il terzo posto (ore 13.30), sul Campo 2 dell'Aspire Zone, e quella per il primo posto (ore 17), allo Stadio 'Ahmad Bin Ali' di Doha. Intanto, nel pomeriggio, il tecnico azzurro dirigerà la prima seduta di allenamento a Doha, sul Campo 5 del centro sportivo dell'Al-Gharafa, società che milita nella massima serie qatariota.