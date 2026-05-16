MotoGP, Alex Marquez dopo il trionfo a Barcellona: "Vittoria importantissima"

© X | Jorge Martin
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Esulta anche Di Giannantonio: "Grande rimonta". Acosta: "Non siamo al livello della Ducati"
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Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGp. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul poleman Pedro Acosta e su Fabio Di Giannantonio, che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Jorge Martin, che insegue ancora Bezzecchi di due punti nel Mondiale.
"Nel finale ho cercato di concentrarmi su me stesso e tenere il passo, soffrivo con la gomma anteriore, ho spinto forte, forse un po' troppo, devo migliorare nella gestione della gomma. È una vittoria importantissima, sono riuscito a trovare il mio ritmo e sono felice". Così Alex Marquez, pilota della Ducati Gresini, vincitore della gara sprint del Gp di Catalogna.
"Dobbiamo essere felici, non siamo a livello della Ducati ma abbiamo potuto lottare con loro, sono buone informazioni per domani". Così Pedro Acosta, pilota della Ktm, secondo nella gara sprint del Gp di Catalogna.
"Sono molto contento della mia rimonta, sono arrabbiato perchè ho commesso un errore in qualifica, alla fine avevo il passo, ero veloce ma ci servivano dei giri in più per provare il sorpasso nel finale". Così Fabio Di Giannantonio, pilota della Ducati VR46 dopo il terzo posto nella sprint del Gp della Catalogna, ottavo podio in una gara 'corta'.