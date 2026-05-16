MotoGP, Alex Marquez dopo il trionfo a Barcellona: "Vittoria importantissima"

"Nel finale ho cercato di concentrarmi su me stesso e tenere il passo, soffrivo con la gomma anteriore, ho spinto forte, forse un po' troppo, devo migliorare nella gestione della gomma. È una vittoria importantissima, sono riuscito a trovare il mio ritmo e sono felice". Così Alex Marquez, pilota della Ducati Gresini, vincitore della gara sprint del Gp di Catalogna.