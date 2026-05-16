Internazionali: Bolelli-Vavassori per la prima volta in finale a Roma, affronteranno la coppia Granollers-Zeballos

16 Mag 2026 - 17:02
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La coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista la finale di doppio maschile battendo nel super tiebreak il duo composto da Christian Harrison e Neal Skupski con il unteggio di 7-6 (9) 3-6 10-6. Affronteranno nella giornata di domani Marcel Granollers (Spagna) e Horacio Zeballos (Argentina). Per Bolelli e Vavassori si tratta della prima volta in finale al Foro italico.

"Bello avere una coppia italiana in finale, incredibile che sia il doppio sia un singolarista siano arrivati all'ultimo atto. Ora cercheremo di replicare Miami e di fare la doppietta. Sappiamo che ogni partita si decide su pochi punti, noi cerchiamo di dare il massimo ma è sempre un'altalena di emozioni. Questo fa parte del doppio, tutti ormai rispondono bene e servono bene, bisogna essere bravi a cogliere le occasioni". Sono queste le parole di Andrea Vavassori, azzurro del doppio maschile che, insieme a Simone Bolelli, ha conquistato la finale degli Internazionali d'Italia. A chi chiede quale sia il segreto di questo successo Bolelli risponde che è quello di "stare uniti, di giocare punto su punto fino all'ultimo cercando di lottare fino all'ultimo e di stare in campo fino alla fine. Noi cerchiamo di migliorarci ogni giorni, stiamo tanto in campo con l'ottica sempre in avanti". Infine, sulla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, agli Internazionali d'Italia nella giornata di domani, i due sottolineano di sentire il "suo supporto, ci aveva detto che il doppio stava andando alla grande quando siamo andati a trovarlo, con la squadre della Davis e della BJK Cup, al Quirinale. Ci fa piacere che ci segua, è un grande orgoglio. Lui è un grande tifoso, ci ha detto che sarebbe venuto e manterrà la promessa", concludono.

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