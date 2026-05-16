Sinner: "Finalmente finita questa partita, ho dormito poco"

"Sicuramente è la prima volta che ho vissuto una situazione del genere. Ieri ho sofferto nel secondo set fisicamente, poi nel terzo ho cercato di trovare la forza dentro di me e se andavo sul 5-2 era già diverso. Ma oggi era come se fosse 0-0 con un break sopra era più semplice ma tutto poteva cambiare. La palla viaggiava più veloce, finalmente è finita questa partita": così a Sky Sport Jannik Sinner dopo aver vinto la semifinale degli Internazionali contro il russo Daniil Medvedev, completata oggi dopo che venerdì sera era stata rimandata per pioggia a metà del decisivo terzo parziale. "Ora cercherò di recuperare, di solito dormo bene ma stanotte ho fatto fatica a dormire, mi mancano delle ore di sonno. Mi sono svegliato più stanco. Domani darà tutto nella finale, ma sono contento", ha concluso