Motociclismo in lutto: addio a Anthony Gobert, stella della Superbike

TRISTE NOTIZIA

L'ex pilota australiano si è spento a soli 48 anni, da tempo era ricoverato in gravi condizioni. La madre: "Non è riuscito a guarire da una dipendenza molto diffusa"

© Getty Images Lutto nel mondo del motociclismo. E' morto all'età di 48 anni Anthony Gobert, pilota australiano, idolo della Superbike negli anni '90. Ad annunciare la sua scomparsa la madre Suzanne sul proprio profilo Facebook. "Mi si spezza il cuore mentre scrivo questo perché il mio primogenito bellissimo figlio Anthony è morto nel tardo pomeriggio. L'ho amato dal momento in cui è nato e o amerò fino al giorno della mia morte. Purtroppo è stato vittima di una dipendenza che è profondamente diffusa nelle nostre famiglie. Ha cercato tante volte di guarire ma non ce l'ha fatta, sono orgogliosa di lui e ringrazio tutte quelle brave persone che hanno contribuito alla sua vita", è quanto ha scritto la mamma del pilota ricoverato da alcuni giorni per alcune cure palliative.

Vedi anche superbike Anthony Gobert è in fin di vita: "Sottoposto a cure palliative" Nella sua carriera Gobert, soprannominato "The Go Show" ha vinto 8 gare in Superbike su 57 disputate con 16 podi. Il suo miglior risultato è stato il quarto posto assoluto nel 1995 su Honda. Disputò tre stagioni nella classe 500 del Motomondiale, in sella a Suzuki (1997), MuZ Weber (1999) e Modenas Kr3 (2000 con una sola presenza nel GP di Gran Bretagna su circuito di Donington Park).

IL MESSAGGIO DELLA MADRE

LA SUPERBIKE LO RICORDA