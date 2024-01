Anthony Gobert è in fin di vita: "Sottoposto a cure palliative"

SBK

I fratelli dell'ex pilota: "È in fase terminale in seguito a una breve malattia. Renderemo noti gli sviluppi"

© Getty Images Una notizia shock scuote il mondo del motorsport: Anthony Gobert è in fin di vita. Secondo quanto riferito dai fratelli, l'ex pilota icona della Superbike è stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad alcune cure palliative. "Con tristezza annunciamo che Anthony è attualmente ricoverato in ospedale per cure palliative ed è nelle fasi finali della sua vita in seguito a una breve malattia - si legge in un messaggio scritto da Aaron e Alex Gobert su Facebook -. Forniremo tutti gli aggiornamenti disponibili a tempo debito".

Australiano, 48 anni, Anthony Gobert è una leggenda della Sbk e non solo. Tutto genio e sregolatezza, ha corso tra il 1994 e il 2006 scrivendo pagine memorabili nella classe 500, in Superbike e alla 8 Ore di Suzuka. Un mito del Motorsport famoso non solo per quanto fatto in pista, ma anche per uno stile di vita decisamente sopra le righe e tanti eccessi, comprese due squalifiche per doping tra 1997 e 1998.

"In questo momento difficile, i video di Anthony distribuiti durante quello che è stato un periodo estremamente travagliato della sua vita sono profondamente preoccupanti - scrivono ancora i fratelli di Gobert su Instagram cercando di riportare l'attenzione su quanto fatto da Anthony in moto -. Allo stesso tempo, a nome suo, dobbiamo ringraziare i suoi numerosi sostenitori durante tutta la sua carriera agonistica".