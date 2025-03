Moto3 Argentina: trionfa Piqueras, Bertelle perde il podio all'ultimo respiro

Anguel Piqueras ha vinto il GP d'Argentina e conquistato il suo primo successo stagionale in Moto3. Lo spagnolo della Ktm ha tagliato il traguardo davanti a tutti al termine di un ultimo giro da panico, battendo i connazionali Fernandez e Rueda, che resta in vetta alla classifica iridata a quota 41 punti. Beffa finale per Matteo Bertelle, che si era messo al comando negli ultimi giri, ma non è riuscito a difendere il podio: per il secondo weekend di fila il pilota veneto non ha concretizzato la pole position conquistata il sabato, dovendosi in questo caso accontentare del 4° posto.