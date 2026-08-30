Moto3 Aragon: Settimo sigillo per Quiles, podio per Almansa e Morelli

Il leader della classifica vince al rientro dal recente infortunio in Inghilterra con una prova di gran carattere

30 Ago 2026 - 11:52
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Maximo Quiles allunga ancora in vetta al Mondiale della Moto3 vincendo il Gran Premio di Aragon della classe più piccola facendo centro per la settima volta quest'anno. Reduce da un recente infortunio alla clavicola destra all'inizio del mese a Silverstone, iI pilota spagnolo di CFMOTO Viel Aspar Team scatta dall'esterno della prima fila, si porta al comando e resiste alla rimonta nel finale di David Almansa (che era scattato dalla pole position con la KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP), riuscendo a togliergli la scia della sua KTM proprio all'ultimo giro. Terzo gradino del podio per l'argentino Marco Morelli (compagno di squadra del vincitore), che aveva preso il via dal centro della prima fila. Completano la top five del Motorland gli altri due piloti spagnoli Alvaro Carpe e Brian Uriarte, compagni di squadra nel team Red Bull KTM Ajo.

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