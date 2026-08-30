L'ex granata Njie arrivato a Firenze per visite e firme

La Fiorentina accoglie Alieu Njie in arrivo dal Torino. L'esterno svedese classe 2005 è sbarcato a Firenze per le visite mediche e le firme sul contratto che lo legherà al club viola per cinque anni. Il neo acquisto approda a titolo definitivo dal Torino per circa 15 milioni più bonus. Si tratta del decimo colpo di mercato estivo per una Fiorentina che nelle prime due giornate di campionato ha rimediato altrettante sconfitte, contro Roma e Frosinone, incassando sette reti senza realizzarne alcuna. Considerando che Moise Kean è promesso sposo del Como, il ds, Fabio Paratici, sta lavorando per trovare il sostituto: i nomi al momento si confermano quelli di Zirkwee del Manchester United e di Beto dell'Everton, ma non sono escluse sorprese.