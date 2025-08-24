Logo SportMediaset
Motogp
MOTO2 UNGHERIA

Moto2, Alonso beffa Moreira e Gonzalez al Balaton Park

Il colombiano rimonta e all'ultimo giro si impone sui due duellanti per il titolo. Solo 15° Arbolino, out Vietti

di Alberto Gasparri
24 Ago 2025 - 13:06
David Alonso ha vinto la sfida a tre per il successo nella gara della Moto2 in Ungheria. Al Balaton Park il colombiano ha rimontando da dietro e alla fine ha beffato sia Diogo Moreira, sia Manuel Gonzalez in un arrivo in volata da brividi. Sul podio con lui sono saliti nell'ordine proprio il brasiliano e lo spagnolo, che resta al comando della classifica generale con 31 punti di vantaggio su Moreira, prossimo a passare in MotoGP con la Honda. Ai piedi del podio Jake Dixon, che ha preceduto Collin Veijer e un deludente Aron Canet, sesto ma ancora secondo a -25. Huertas, Salac, Holgado e Ortolà hanno chiuso la Top 10.

Poche soddisfazioni per gli italiani, partiti da lontano dopo qualifiche difficili. Tony Arbolino non è andato oltre il 15° posto, mentre è durata pochi metri la gara di Celestino Vietti, vittima di una caduta di gruppo alla prima curva, provocata da Arenas, con Kunii, Orradre e Darryn Binder.

