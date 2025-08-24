Moto2, Alonso beffa Moreira e Gonzalez al Balaton Park

David Alonso ha vinto la sfida a tre per il successo nella gara della Moto2 in Ungheria. Al Balaton Park il colombiano ha rimontando da dietro e alla fine ha beffato sia Diogo Moreira, sia Manuel Gonzalez in un arrivo in volata da brividi. Sul podio con lui sono saliti nell'ordine proprio il brasiliano e lo spagnolo, che resta al comando della classifica generale con 31 punti di vantaggio su Moreira, prossimo a passare in MotoGP con la Honda. Ai piedi del podio Jake Dixon, che ha preceduto Collin Veijer e un deludente Aron Canet, sesto ma ancora secondo a -25. Huertas, Salac, Holgado e Ortolà hanno chiuso la Top 10.