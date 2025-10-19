Moto2, GP Australia: Agius vince in casa, Moreira accorcia su Gonzalez

Vittoria del padrone di casa, ma è lotta aperta per il titolo mondiale con Moreira che riduce il gap da Gonzalezdi Luca Bucceri
La corsa al titolo mondiale di Moto2 vive un'altra domenica di fuoco in Australia, col duello Moreira-Gonzalez che entra nel vivo a Phillip Island. Tra i due litiganti a godere è il terzo "insospettabile", ovvero Senna Agius che in sella alla Kalex del team Intact GP vince il Gran Premio di casa imponendosi, senza rivali, in una gara dominata in lungo e in largo. David Alonso ha tentato di mettergli i bastoni tra le ruote, senza riuscirci, chiudendo secondo davanti a Moreira. E per il brasiliano è un terzo posto d'oro, perché col gradino più basso del podio e il contemporaneo settimo posto finale di Manuel Gonzalez ora sono solo due i punti che lo dividono dallo spagnolo leader dell'iridata.
Giù dal podio Daniel Holgado, seguito da Jake Dixon, Baltus e il citato Gonzalez. In top 10 anche Arenas, Canet e Sasaki che precedono Huertas, Veijer, Roberts, Binder e Alonso Lopez che chiudono in zona punti. A bocca asciutta gli italiani, con Arbolino che chiude 17° dietro a Guevara e davanti a Ortolà e il connazionale Vietti.