Moto2, GP Australia: Agius vince in casa, Moreira accorcia su Gonzalez

La corsa al titolo mondiale di Moto2 vive un'altra domenica di fuoco in Australia, col duello Moreira-Gonzalez che entra nel vivo a Phillip Island. Tra i due litiganti a godere è il terzo "insospettabile", ovvero Senna Agius che in sella alla Kalex del team Intact GP vince il Gran Premio di casa imponendosi, senza rivali, in una gara dominata in lungo e in largo. David Alonso ha tentato di mettergli i bastoni tra le ruote, senza riuscirci, chiudendo secondo davanti a Moreira. E per il brasiliano è un terzo posto d'oro, perché col gradino più basso del podio e il contemporaneo settimo posto finale di Manuel Gonzalez ora sono solo due i punti che lo dividono dallo spagnolo leader dell'iridata.