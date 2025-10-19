Logo SportMediaset

Motogp
Moto2 australia

Moto2, GP Australia: Agius vince in casa, Moreira accorcia su Gonzalez

Vittoria del padrone di casa, ma è lotta aperta per il titolo mondiale con Moreira che riduce il gap da Gonzalez

di Luca Bucceri
19 Ott 2025 - 05:35
© Getty Images

© Getty Images

La corsa al titolo mondiale di Moto2 vive un'altra domenica di fuoco in Australia, col duello Moreira-Gonzalez che entra nel vivo a Phillip Island. Tra i due litiganti a godere è il terzo "insospettabile", ovvero Senna Agius che in sella alla Kalex del team Intact GP vince il Gran Premio di casa imponendosi, senza rivali, in una gara dominata in lungo e in largo. David Alonso ha tentato di mettergli i bastoni tra le ruote, senza riuscirci, chiudendo secondo davanti a Moreira. E per il brasiliano è un terzo posto d'oro, perché col gradino più basso del podio e il contemporaneo settimo posto finale di Manuel Gonzalez ora sono solo due i punti che lo dividono dallo spagnolo leader dell'iridata.

Giù dal podio Daniel Holgado, seguito da Jake Dixon, Baltus e il citato Gonzalez. In top 10 anche Arenas, Canet e Sasaki che precedono Huertas, Veijer, Roberts, Binder e Alonso Lopez che chiudono in zona punti. A bocca asciutta gli italiani, con Arbolino che chiude 17° dietro a Guevara e davanti a Ortolà e il connazionale Vietti.

moto2
australia

