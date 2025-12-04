Logo SportMediaset

Le pagelle di Piantanida: Diouf "Chi vuol essere un giocatore da 25 milioni", Luis Henrique chiami De Zerbi

Il "club dell'urlo" si riunisce per il gol di Pio Esposito, Frattesi eterno stagista e Thuram doppietta contro gli infortuni

04 Dic 2025 - 07:47
© sportmediaset

© sportmediaset

DIOUF 7,5

È dal giorno uno, cioè il 21 agosto 2025, che Chivu gli ripete “il tuo momento arriverà, il tuo momento arriverà, il tuo momento arriverà”. Forse il mister stava prendendo tempo per trovargli un ruolo che non aveva mai fatto in carriera, ma il suo momento è arrivato: benvenuti alla prima puntata di “Chi vuol essere un giocatore da 25 milioni di euro”. Una risposta l’ha data. Il gioco continua.

LUIS HENRIQUE 5,5

Concorrente numero 2, buonasera. Aspettavamo anche da lei qualche risposta. Che l’Inter abbia comprato un brasiliano si legge sullo scontrino di quel dribbling con tunnel, ma se poi mi sbaglia un gol fatto devo stracciare la ricevuta. Visto che ha rivelato che una chiacchierata con De Zerbi gli ha cambiato la vita, faccia il numero, digiti bene, telefoni a Marsiglia sù…

THURAM 7,5

Lo “zio”, come lo chiama lui, Thierry Henry gli ha insegnato il fondamento base del suo calcio: "Se c'è un'azione che ti piace e che padroneggi, devi fare tutto il possibile per ritrovarti in quella situazione”. Ecco, Marcus lo può fare solo se sta al 100% e se riesce a prendere per i fondelli gli infortuni come fa con Dimarco.

FRATTESI 7

A ottobre, secondo l’ultima rilevazione dei dati Istat il tasso di occupazione in Italia non è mai stato così alto, un record storico, mai vista una roba del genere. Nonostante uno come Davide, che non riesce a tenersi il posto fisso in questa Inter e, forse, non ci riuscirà nemmeno stavolta. Due assist per l’eterno stagista.

ESPOSITO 7,5

Nei paesi anglosassoni va di moda questa tendenza: gruppi di persone si ritrovano per urlare assieme. Avete capito bene, decine di persone si riuniscono per formare un vero e proprio “club dell’urlo” che dà molti benefici: c’è chi lo fa per sfogarsi, qualcuno si commuove, qualcuno sta rivedendo il gol di Pio.

