Le pagelle di Piantanida: Diouf "Chi vuol essere un giocatore da 25 milioni", Luis Henrique chiami De Zerbi

È dal giorno uno, cioè il 21 agosto 2025, che Chivu gli ripete “il tuo momento arriverà, il tuo momento arriverà, il tuo momento arriverà”. Forse il mister stava prendendo tempo per trovargli un ruolo che non aveva mai fatto in carriera, ma il suo momento è arrivato: benvenuti alla prima puntata di “Chi vuol essere un giocatore da 25 milioni di euro”. Una risposta l’ha data. Il gioco continua.