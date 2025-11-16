Logo SportMediaset

Motogp
MOTO2

Moreira campione del mondo. Guevara sul podio alto dopo tre anni

Il neocampione del mondo della classe di mezzo nel 2026 passerà in MotoGP con Honda LCR

di Stefano Gatti
16 Nov 2025 - 13:07
© Getty Images

© Getty Images

Non riesce a Manuel Gonzalez la missione-vittoria, indispensabile per provare a strappare in extremis il titolo iridato della Moto2 a Diogo Moreira che regala così al su Brasile una storica affermazione prima di passare alla MotoGP, nella quale correrà l'anno prossimo con la Honda clienti del team LCR di Lucio Cecchinello. Si tratta infatti del primo titolo iridato nel motociclismo per il grande Paese sudamericano.

© Getty Images

© Getty Images

In sella alla Kalex Intact GP, Gonzalez ci prova spingendo forte nella parte iniziale del GP ma a due terzi di gara - in netta difficoltà con lo pneumatico posteriore - prima incassa un sorpasso dopo l'altro, poi crolla e infine abbandona a quattro giri dalla bandiera a scacchi la gara vinta da Izan Guevara (Boscocscuro Pramac), alla sua prima vittoria dopo tre anni esatti (Valencia 2022,allora in Moto3). Moreira chiude undicesimo e si laurea campione del mondo con la Kalex Italtrans Racing Team.

© Getty Images

© Getty Images

Secondo gradino del podio per Daniel Holgado (Kalex Aspar Team) che aveva preso il via dalla pole position, terzo per Ivan Ortolà con la Boscoscuro MSI. Celestino Vietti (nono) è il migliore dei piloti italiani al traguardo con la Boscoscuro SpeedRS Team. Alle sue spalle Tony Arbolino (compagno di squadra del vincitore del GP con la Boscoscuro Pramac) chiude la top ten dell'ultimo appuntamento stagionale.

motogp
moto2
gp valencia

