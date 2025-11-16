Moreira fa la storia del Brasile: suo il titolo della Moto2

Diogo Moreira, 21 anni, di San Paolo, ha vinto il titolo mondiale della Moto2, sul circuito di Valencia. E' il primo brasiliano a vincere un titolo iridato nel motociclismo. Moreira si é laureato campione quando mancavano quattro giri al termine, grazie al ritiro dello spagnolo Manuel Gonzalez, l'unico avversario che poteva ancora insidiarlo. Quest'anno ha corso e vinto con il marchio Kalex, nell'Italtrans Racing Team. Nel 2026 sarà in MotoGP con la Honda Lcr. Nella gara di Valencia Moreira é giunto 11° (gli bastava un 14°). Sul podio tripletta spagnola con Izan Guevara (Boscoscuro) davanti a Daniel Holgado (Kalex) e Ivan Ortola (Boscoscuro).