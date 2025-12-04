Milano-Cortina, dal 9 gennaio test hockey inaugura l'Arena S.Giulia

Dal 9 all'11 gennaio 2026, la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena verrà ufficialmente inaugurata, ospitando le Final Four del Campionato Ihl Serie A e della Coppa Italia 2025/2026. Si tratta di un test event fondamentale della Road to 2026, la strada che porta ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Saranno tre giorni di grande sport, organizzati in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Ghiaccio (Fisg), che rappresenteranno la prima assoluta per il nuovissimo palazzetto polivalente.
Dal prossimo 5 febbraio, la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena sarà il centro nevralgico dei tornei Olimpici, assegnando il titolo femminile il 19 febbraio e quello maschile il 22 febbraio, poche ore prima della Cerimonia di chiusura. Dodici anni dopo l'ultima apparizione, torneranno a brillare le stelle della Nhl, la lega professionistica nordamericana che annovera i fuoriclasse del ghiaccio più famosi al mondo. Il mese successivo poi, sarà la volta del Para ice hockey, con le otto migliori formazioni del pianeta che si sfideranno per le medaglie Paralimpiche dal 7 al 15 marzo.
"Lo spettacolo che la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena ci offrirà a inizio gennaio rappresenta soltanto il preludio di ciò che tutti gli appassionati potranno vivere ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici. Non vediamo l'ora di iniziare a respirare l'atmosfera di Milano Cortina 2026 con questo appuntamento, che ci condurrà verso il momento più atteso, per cui abbiamo lavorato in questi anni, concentrandoci su ogni dettaglio" ha dichiarato il Chief Games Operations Officer della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Francisi.
"I riscontri positivi ottenuti nelle scorse settimane dal Cortina Sliding Centre, che ha ospitato i test event di bob, skeleton e slittino, e dal Milano Speed Skating Stadium, teatro della Coppa del Mondo giovanile di pattinaggio su pista lunga dello scorso weekend, rafforzano la nostra convinzione e ci danno ulteriore slancio per affrontare l'ultimo miglio che ci separa dall'obiettivo finale. La prossima settimana, inoltre, accoglieremo altri giovani talenti Under 20, che si sfideranno a Rho per il Mondiale di Prima Divisione B e avranno l'opportunità di provare l'emozione di giocare sul ghiaccio Olimpico: sarà un altro test event chiave, al quale sarà possibile assistere gratuitamente nelle giornate di martedì 9 dicembre e domenica 14 dicembre" ha aggiunto.
Per quanto riguarda il test event di inizio gennaio, sarà un importante banco di prova in vista dei Giochi. Sette le partite in calendario per un weekend ad alto tasso adrenalinico. Il programma sul ghiaccio si aprirà la sera di venerdì 9 gennaio alle 19 con la prima semifinale di Coppa Italia. Sabato 10, invece, si proseguirà con la seconda semifinale di Coppa Italia alle 11, seguita dalle due semifinali della Final Four di Serie A IHL, che si terranno rispettivamente alle 15:30 e alle 20. Gran chiusura domenica 11 gennaio, con tre finali: in apertura di giornata, il match per il bronzo dell'IHL (ore 11), seguito dalle due sfide che assegneranno la Coppa Italia (ore 15.30) e il 92° titolo di campione italiano IHL (ore 20).
La fase conclusiva della Ihl Serie A prevede la presenza delle prime quattro squadre classificate al termine della regular season del torneo, che si chiuderà il 22 dicembre. L'altro evento ospitato nell'ambito dell'intenso weekend è la Final Four di Coppa Italia, trofeo che dal 2016/17 viene conteso dalle formazioni di IHL. Anche in questo caso, le partecipanti saranno le prime quattro squadre qualificate al termine della regular season del torneo, che si chiuderà il 3 gennaio 2026 con la ventiduesima e ultima giornata. I biglietti saranno messi in vendita a partire dal 15 dicembre.