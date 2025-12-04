Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina, dal 9 gennaio test hockey inaugura l'Arena S.Giulia

04 Dic 2025 - 10:08

Dal 9 all'11 gennaio 2026, la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena verrà ufficialmente inaugurata, ospitando le Final Four del Campionato Ihl Serie A e della Coppa Italia 2025/2026. Si tratta di un test event fondamentale della Road to 2026, la strada che porta ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Saranno tre giorni di grande sport, organizzati in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Ghiaccio (Fisg), che rappresenteranno la prima assoluta per il nuovissimo palazzetto polivalente.

Dal prossimo 5 febbraio, la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena sarà il centro nevralgico dei tornei Olimpici, assegnando il titolo femminile il 19 febbraio e quello maschile il 22 febbraio, poche ore prima della Cerimonia di chiusura. Dodici anni dopo l'ultima apparizione, torneranno a brillare le stelle della Nhl, la lega professionistica nordamericana che annovera i fuoriclasse del ghiaccio più famosi al mondo. Il mese successivo poi, sarà la volta del Para ice hockey, con le otto migliori formazioni del pianeta che si sfideranno per le medaglie Paralimpiche dal 7 al 15 marzo.

"Lo spettacolo che la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena ci offrirà a inizio gennaio rappresenta soltanto il preludio di ciò che tutti gli appassionati potranno vivere ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici. Non vediamo l'ora di iniziare a respirare l'atmosfera di Milano Cortina 2026 con questo appuntamento, che ci condurrà verso il momento più atteso, per cui abbiamo lavorato in questi anni, concentrandoci su ogni dettaglio" ha dichiarato il Chief Games Operations Officer della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Francisi.

"I riscontri positivi ottenuti nelle scorse settimane dal Cortina Sliding Centre, che ha ospitato i test event di bob, skeleton e slittino, e dal Milano Speed Skating Stadium, teatro della Coppa del Mondo giovanile di pattinaggio su pista lunga dello scorso weekend, rafforzano la nostra convinzione e ci danno ulteriore slancio per affrontare l'ultimo miglio che ci separa dall'obiettivo finale. La prossima settimana, inoltre, accoglieremo altri giovani talenti Under 20, che si sfideranno a Rho per il Mondiale di Prima Divisione B e avranno l'opportunità di provare l'emozione di giocare sul ghiaccio Olimpico: sarà un altro test event chiave, al quale sarà possibile assistere gratuitamente nelle giornate di martedì 9 dicembre e domenica 14 dicembre" ha aggiunto. 

Per quanto riguarda il test event di inizio gennaio, sarà un importante banco di prova in vista dei Giochi. Sette le partite in calendario per un weekend ad alto tasso adrenalinico. Il programma sul ghiaccio si aprirà la sera di venerdì 9 gennaio alle 19 con la prima semifinale di Coppa Italia. Sabato 10, invece, si proseguirà con la seconda semifinale di Coppa Italia alle 11, seguita dalle due semifinali della Final Four di Serie A IHL, che si terranno rispettivamente alle 15:30 e alle 20. Gran chiusura domenica 11 gennaio, con tre finali: in apertura di giornata, il match per il bronzo dell'IHL (ore 11), seguito dalle due sfide che assegneranno la Coppa Italia (ore 15.30) e il 92° titolo di campione italiano IHL (ore 20).

La fase conclusiva della Ihl Serie A prevede la presenza delle prime quattro squadre classificate al termine della regular season del torneo, che si chiuderà il 22 dicembre. L'altro evento ospitato nell'ambito dell'intenso weekend è la Final Four di Coppa Italia, trofeo che dal 2016/17 viene conteso dalle formazioni di IHL. Anche in questo caso, le partecipanti saranno le prime quattro squadre qualificate al termine della regular season del torneo, che si chiuderà il 3 gennaio 2026 con la ventiduesima e ultima giornata. I biglietti saranno messi in vendita a partire dal 15 dicembre.

Ultimi video

03:28
DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

02:07
DICH ONORATO ASSESSORE SPORT SRV

Onorato, assessore sport di Roma: "Pietrangeli icona sportiva di stile"

01:19
DICH GARBIN CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Garbin: "Pietrangeli sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili"

01:24
DICH AMATO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Amato: "Nessuno come Pietrangeli ha vissuto e fatto vivere il tennis come bellezza"

00:27
DICH CASINI CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Casini: "Pietrangeli è il ricordo della nostra giovinezza"

01:42
DICH FILIPPO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli molto commosso: "Era quello che voleva lui"

04:04
DICH BUONFIGLIO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Buonfiglio: "Le storie come la sua non muoiono"

00:47
DICH PETRUCCI SRV

Petrucci: "Felice di aver potuto intestare questo stadio a Nicola"

02:42
DICH CARRARO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Carraro: "Un grandissimo giocatore"

03:28
DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

I più visti di Altri Sport

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

PIETRANGELI BONOLIS SCAMBIO IN CRAVATTA MCH

Pietrangeli, lo scambio in cravatta con Bonolis

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

MCH CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

Addio a Pietrangeli: l'omaggio alla camera ardente

Giro d'Italia al via

Giro d'Italia al via

DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:15
Nba, Milwaukee batte Detroit e Miami ko a Dallas
10:08
Milano-Cortina, dal 9 gennaio test hockey inaugura l'Arena S.Giulia
09:04
Comune punta su Future Champ Ducati Academy 2026 a Palermo
08:00
Sci alpinismo, Camandona: "Nuovo format per La grande course"
23:09
Pietrangeli, Zugarelli: "Sfidò politica, vittoria merito suo"