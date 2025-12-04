Milano-Cortina, dal 9 gennaio test hockey inaugura l'Arena S.Giulia

"I riscontri positivi ottenuti nelle scorse settimane dal Cortina Sliding Centre, che ha ospitato i test event di bob, skeleton e slittino, e dal Milano Speed Skating Stadium, teatro della Coppa del Mondo giovanile di pattinaggio su pista lunga dello scorso weekend, rafforzano la nostra convinzione e ci danno ulteriore slancio per affrontare l'ultimo miglio che ci separa dall'obiettivo finale. La prossima settimana, inoltre, accoglieremo altri giovani talenti Under 20, che si sfideranno a Rho per il Mondiale di Prima Divisione B e avranno l'opportunità di provare l'emozione di giocare sul ghiaccio Olimpico: sarà un altro test event chiave, al quale sarà possibile assistere gratuitamente nelle giornate di martedì 9 dicembre e domenica 14 dicembre" ha aggiunto.