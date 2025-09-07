Logo SportMediaset
Moto2, GP Catalogna: dominio Holgado, Canet cade e Gonzalez allunga in classifica

Prima vittoria in Moto2 e da rookie per Holgado, Canet fa un favore a Gonzalez che sorride nonostante il podio sfiorato

07 Set 2025 - 12:59
Un super Daniel Holgado domina in Moto2 nel GP di Catalogna conquistando il primo successo in categoria in carriera. Al Montmelò è impresa dello spagnolo che non ha avversari, con Jake Dixon e Daniel Munoz costretti a guardargli gli scarichi. Giù dal podio, ma soddisfatto, Manuel Gonzalez che sfrutta la caduta di Aron Canet per allungare in classifica iridata portandosi a +38.

Termina in top 10 Celestino Vietti, col sesto posto dietro a Guevara e davanti ad Alonso Lopez, David Alonso, Veijer e Baltus. Domenica da dimenticare invece per Tony Arbolino, fuori dalla zona punti e addirittura 20esimo davanti ai soli Darryn Binder, Orradre, Aji e Kunii (ritirati il citato Canet, Salac, Navarro, Eric Fernandez e Sasaki).

A punti, invece, Ortola, Roberts, Ramirez, Moriera e van de Goorbergh.

