Moto2, GP Catalogna: dominio Holgado, Canet cade e Gonzalez allunga in classifica

Termina in top 10 Celestino Vietti, col sesto posto dietro a Guevara e davanti ad Alonso Lopez, David Alonso, Veijer e Baltus. Domenica da dimenticare invece per Tony Arbolino, fuori dalla zona punti e addirittura 20esimo davanti ai soli Darryn Binder, Orradre, Aji e Kunii (ritirati il citato Canet, Salac, Navarro, Eric Fernandez e Sasaki).