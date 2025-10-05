Moto2, GP Indonesia: nessun rivale per Moreira che accorcia su Gonzalez

Il brasiliano vince davanti al leader dell'iridata e riduce le distanze in classifica
© Getty Images
Diogo Moreira si prende il GP di Indonesia di Moto2 mandando un chiaro messaggio a Manuel Gonzalez. A Mandalika il pilota del team Italtrans domina in lungo e in largo dalla pole fino alla bandiera a scacchi imponendosi proprio sul leader della generale Gonzalez e su Izan Guevara. Una vittoria che permette al brasiliano di portarsi da -34 a -29. Aron Canet, altro contendete per il titolo, chiude invece giù dal podio al quarto posto davanti a Baltus.
In top 10 si piazzano Arenas, Roberts, Ortola, Veijer e Dixon, mentre nessuno degli italiani riesce a conquistare punti. Il migliore dell'Italia dei motori, infatti, è Tony Arbolino che chiude 17° dietro a Huertas, Binder, Agius, Sasaki, Lopez e van de Goorbergh e davanti ai soli Munoz, Kunii e Navarro. Sfortuna per Celestino Vietti, costretto al ritiro dopo quattro giri.
Commenti (0)