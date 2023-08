Moto2: Vietti trionfa in Austria davanti ad Acosta, solo 6° Arbolino

MOTO2

Capolavoro dell'italiano a Spielberg, ma lo spagnolo allunga a + 12 in vetta al Mondiale

© Getty Images Celestino Vietti vince il GP d'Austria e conquista il suo primo successo stagionale nel Mondiale Moto2. L'italiano del team Fantic Racing la spunta al termine di uno spettacolare duello con la Ktm di Pedro Acosta, che chiude alle sue spalle ma resta leader della classifica con 12 punti di vantaggio su Tony Arbolino, solo 6° al traguardo. A completare il podio la Honda del giapponese Ai Agoura.

Una vera e propria liberazione per il pilota piemontese, che non saliva sul gradino più alto del podio da oltre un anno (l'ultimo successo risaliva al GP di Catalogna del giugno 2022). Una rimonta inesorabile la sua, completata a pochi giri dal traguardo e poi gestita alla perfezione, nonostante un quasi contatto da brividi col rivale a tre giri dalla fine.

Acosta si accontenta della seconda piazza, ma può sorridere per il quinto podio consecutivo e, soprattutto, per una classifica iridata che lo vede allungare su un Arbolino ancora una volta in grossa difficoltà. Il pilota di Garbagnate prova a rimanere a contatto nei primi giri, poi però deve presto arrendersi a una gara nelle posizioni di rincalzo, come già era accaduto ad Assen e Silverstone, riuscendo a difendere il sesto posto dagli attacchi del futuro compagno di squadra Salac, ma chiudendo alle spalle di Dixon e Chantra.

A punti anche Dennis Foggia (11°) in una gara ricca di cadute, tra cui quelle di Binder e Lowes (coinvolti in un incidente spettacolare ma fortunatamente senza gravi conseguenze), Alonso Lopez, Albert Arenas, ma anche Manu Gonzalez, Joe Roberts e Aron Canet.