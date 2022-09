Motegi sotto l'acqua: aspettando le qualifiche, Marquez svetta nelle Libere 2

© Getty Images

Atteso, anzi ampiamente previsto, il maltempo pesante di abbatte su Motegi e provoca la bandiera rossa durante le qualifiche della Moto2 e la cancellazine delle Prove Libere della Moto3. Confermate le qualifiche della premier class, di fatto in base ai tempi delle sole FP1 del venerdì, visto che il turno del sabato mattina è andato in scena su asfalto bagnato e tempi di una decina di secondi superiori a quelli ideali. Miglior tempo per Marc Marquez davanti a Jorge Martin e Jack Miller. Orario di partenza del Q1 le nove in punto, seguito dl Q2 alle 09.25.