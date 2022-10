Missione Valencia per Bagnaia, Quartararo da "o la va o la spacca"

MOTOGP

Il ducatista è davvero ad un passo dall'impresa di portata storica

© Getty Images Passaggio di consegne a tutta velocità sull'asse Formula Uno-MotoGP o meglio Mexico City-Valencia: la lingua è sempre il castigliano ma la speranza (fondatissima) è quella che la traduzione in italiano sia efficace e che nell'albo d'oro della premier class al "Diablo" Quartrararo succeda il diavolo rosso Bagnaia. Dopo Verstappen, tocca al ducatista fare la storia, diventando il primo campione del mondo italiano in sella alla Ducati, tredici anni dopo l'ultimo titolo di Valentino Rossi, l'ultimo dei nostri a riuscire nell'impresa.

© Getty Images

Le differenze superano largamente le analogie ma la sostanza resta quella: fare la storia. Quattordici vittorie in venti GP per Verstappen in Formula Uno, sette per Bagnaia alla vigilia del ventesimo e ultimo atto del Motomondiale al "Ricardo Tormo" di Valencia. SuperMax doppia Pecco ma, al di là degli ultimi eventuali ritocchi di entrambi ai rispettivi ruolini di marcia, il filo sottile ma solidissimo (anzi per sua stessa natura imperituro) della storia è ben presente. Trappole da "resa dei conti" tutto in un fine settimana, Bagnaia ha tra le mani un prelibatissimo frutto che è lì da cogliere sotto la bandiera a scacchi di un GP che - nei primi vent'anni della sua storia - ha sì visto Yamaha mettere a segno sei vittorie (la più recente con Morbidelli nel 2020) contro le quattro di Ducati (Honda batte entrambe con nove, la più recente tre anni fa con Marquez) ma nessuna - per la Casa di Iwata - a firma Quartararo, a fronte del successo di Bagnaia dodici mesi fa.

© Getty Images

Il Diablo a Valencia non ha mai vinto, nemmeno nelle classi minori e dei venticinque punti del primo posto ha inderogabilmente urgenza per sperare di ribaltare le sorti di un Mondiale per il nizzardo apparentemente compromesso. Apparentemente, sì, perché per il binomio Bagnaia-Ducati sarebbe stato meglio - anche se è piuttosto ovvio rimarcarlo - chiudere i conti nella tournée overseas (e specificatamente in Malesia) e poi presentarsi in Spagna in modalità "red carpet". La stagione che sta per raggiungere i titoli (iridati) di coda ha raccontato un'altra storia: se Verstappen (riprendendo il collegamento con la Formula Uno) ha infilato le marce in rapidissima successione dopo qualche vuoto di potenza iniziale, Pecco ha tardato ad ingranare o per meglio dire ha trovato la quadra vincente dopo una primavera a corrente alternata. Percorsi diversi per un unico approdo. Noi incrociamo le dita, voi (Bagnaia e Quartararo) incrociate le traiettorie: senza esagerare, però!