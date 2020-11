Mir lancia la sfida a Marquez: "Sarà bellissima, non mi spaventa"

MOTOGP

Vedi anche Motogp Valencia, Mir non ci crede: "Non ci sono parole, sogno diventato realtà" Adesso, però, c'è chi dice che ha vinto soprattutto grazie all'assenza in pista di Marc Marquez e per questo Mir è pronto a sfidarlo nel 2021. "Sinceramente non mi spaventa essere etichettato come l'anti-Marquez. Siamo qui per quello, per vincere. Chi lo sta facendo più di tutti in questo momento è Marquez e noi dobbiamo entrare a far parte di quella lotta. Quest'anno è andata bene, ma il prossimo ci regalerà una sfida bellissima. La verità è che in questi mesi, anche se non avevo ancora vinto il titolo già stavo pensando alla prossima stagione contro Marc", ha detto alla Gazzetta.

Il suo modello, però, è stato ed è ancora Valentino Rossi: "La persona che io ho osservato più di tutti per capire come fa o non fa le cose, è lui. Ed è anche il carattere nel quale mi riconosco di più. Non perché voglio assomigliare a Valentino, ma semplicemente perché forse è il più simile a me. Di sicuro, invece, non ho il carattere di Marquez".