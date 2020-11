Valencia, Mir non ci crede: "Non ci sono parole, sogno diventato realtà"

IL CAMPIONE

Non ci sono parole per descrivere la gioia che si prova in momenti come questi. Incredulità, emozione e tanta riconoscenza nei confronti di Suzuki per Joan Mir che, con una gara di anticipo, si laurea per la prima volta campione del mondo in MotoGP. Settimo al traguardo, il maiorchino è un tripudio di gioia: "Non ho parole per descrivere quello che sto provando e quello che ho fatto. E' un sogno diventato realtà". Getty Images

"Non riesco a piangere e nemmeno a ridere, è un mix di emozioni incredibili. Sono davvero felicissimo, inseguire un sogno per tutta la vita e poi raggiungerlo è emozionante. Tra qualche ora mi renderò conto di quello che ho fatto" il commento del neo-campione del Mondo.

Il maiorchino ha aggiunto: "Se oggi non mi fossi giocato il Mondiale avrei spinto di più, probabilmente sarei anche caduto perché la pista era molto al limite".

Poi la dedica speciale: "E' il giorno più bello della mia vita, lo dedico alla mia famiglia che ha fatto di tutto per appoggiarmi. Ricordo quando ero piccolo, non avevamo soldi e l'unico modo per poter andare avanti era vincere. Oggi mi vengono in mente questi ricordi, mio padre che tornava stanchissimo da lavoro",

BRIVIO: "GRAN REGALO PER IL 100° ANNIVERSARIO"

Soddisfazione massima anche per il team manager di Suzuki Davide Brivio che, dopo aver vinto in Yamaha, aggiunge al suo palmares il successo di Mir in Suzuki: "Emozione bellissima, è un sogno che si è realizzato. Il mio obiettivo qui era vincere un Mondiale, sapevo sarebbe stato difficile e ci siamo riusciti nell'anno del 100° anniversario. Siamo ripartiti da zero in Suzuki, ho avuto grandi piloti e ora la squadra è molto forte. Ora siamo curiosi di vedere dove possiamo arrivare l'anno prossimo".

"Vincere senza Marquez? Dispiace non ci sia, tutti lo vogliono sfidare. Ma sono comunque felice che abbiamo vinto noi il titolo e non un altro pilota" il commento di Brivio che poi ha aggiunto: "Rimane il pilota da battere e l'anno prossimo vedremo più piloti pronti a combattere con lui".