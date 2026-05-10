TENNIS

Vola l'Italia agli Internazionali d'Italia: Musetti batte Cerundolo e va agli ottavi

Dopo due lunghissimi set, il toscano si impone 7-6(7), 6-4 sull'argentino: ora se la vedrà con Ruud

10 Mag 2026 - 17:36
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L'Italia porta il suo primo tennista agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma: Lorenzo Musetti, infatti, dopo 2 ore e 12 minuti di gioco elimina Francisco Cerundolo. Il toscano si impone al termine di due lunghi set: 7-6(7), 6-4 sull'argentino, che però vende cara la pelle e ha anche, a ridosso del tie-break, un set point nel corso del primo parziale. Adesso, il numero 10 al Mondo se la vedrà con Ruud (6-3, 6-4 a Lehecka).

TABELLONE MASCHILE
La vittoria in due set può ingannare e non poco, ma la verità è che Lorenzo Musetti fatica e non poco per battere Francisco Cerundolo. 2 ore e 12 minuti di gioco per due parziali, con il primo lunghissimo che si chiude solo al tie-break e per 9-7. L'argentino, insomma, lotta game su game e infatti è il primo a procurarsi le palle break (3 sul 3-3) e il primo a strappare il servizio. Sul 5-3, Musetti risale sul 5-4 ma rischia, perché il sudamericano ha a disposizione il suo primo set point. Il numero 10 al Mondo evita il tracollo e pareggia il conto dei break: si va sul 6-6. La seconda occasione Cerundolo ce l'ha sul 7-6, ma con tre punti consecutivi il classe 2002 chiude 9-7 e si porta in vantaggio. Nel secondo parziale, Musetti deve ancora rimontare da 2-1. Si prosegue senza ulteriori colpi di scena fino al 5-4 in favore dell'italiano, che si aggiudica un set e un match al termine di un lunghissimo game: Cerundolo annulla due match point, ma al terzo deve cedere. Per Musetti è la terza volta agli ottavi di finale a Roma: lo scorso anno si è arreso ad Alcaraz, che stavolta non c'è. Il sogno di arrivare fino in fondo prosegue: sulla strada del toscano c'è ora Casper Ruud, che elimina però 6-3, 6-4 Lehecka.

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