Motociclismo, i risultati della North West 200

l brand Metzeler ha inaugurato con successo la stagione road racing partecipando alla North West 200 dove, grazie alle prestazioni dei propri piloti e dei pneumatici della gamma RACETEC, ha ottenuto un bottino di quattro vittorie e dodici piazzamenti a podio nelle sei gare in programma nel prestigioso evento nordirlandese.



I pneumatici Metzeler Racetec RR Slick hanno dominato le classi delle “big bike”, conquistando tutte e tre le vittorie tra Superbike e Superstock grazie al doppio successo dell’esordiente Storm Stacey in Superbike e Superstock e di Glenn Irwin in Superbike. La leggenda sessantenne Jeremy McWilliams ha regalato a Metzeler la quarta vittoria vincendo nella categoria Supertwin/Sportbike. A completare la campagna di successo di Metzeler anche i podi ottenuti anche con Alastair Seeley, Dean Harrison e Paul Jordan.



Le gare sono iniziate con una combattutissima sfida nella categoria Supertwin/Sportbike, dove il sessantaduenne Jeremy McWilliams (Yamaha) è arrivato a pochi decimi dall’aggiungere un’altra vittoria al suo bottino alla North West 200, risultato che ha poi effettivamente ottenuto nella seconda gara di questa classe. In totale, cinque dei sei gradini del podio nella categoria Supertwin/Sportbike sono stati conquistati da piloti che utilizzavano pneumatici intagliati Metzeler Racetec RR.



La gara inaugurale della Superbike è stata davvero epica, con l’eroe di casa Glenn Irwin (Ducati) tornato al “Triangle” in grande forma agonistica, a lottare colpo su colpo con Dean Harrison (Honda), cinque volte vincitore del TT. I due hanno tagliato il traguardo firmando una doppietta Metzeler, ma si è andati molto vicini a monopolizzare il podio, con la delusione dell’esordiente Storm Stacey, rimasto in terza posizione per gran parte della gara prima di retrocedere.



La Supersport, terza gara di giornata, è stata interrotta prematuramente da una bandiera rossa, con grande frustrazione per Dean Harrison (Honda), che aveva appena fatto segnare un nuovo record sul giro per questa classe prima di chiudere al secondo posto.



Successivamente è toccato alle moto Superstock, praticamente di serie, che hanno regalato un’altra grande battaglia e una vittoria amatissima dal pubblico per Storm Stacey sulla sua BMW: un’impresa incredibile per un esordiente.



La gara finale Superbike, molto attesa, è stata un’altra sfida entusiasmante, con Harrison, Irwin e Stacey ancora una volta ad alternarsi al comando in un velocissimo gioco di scie. La corsa è stata interrotta in anticipo e Stacey ha coronato il suo spettacolare debutto con una fantastica vittoria e un altro podio tutto Metzeler, con Harrison e Irwin a completare la tripletta.



Prossimo appuntamento road racing per piloti, team e pneumatici Metzeler: il leggendario Tourist Trophy dell’Isola di Man, al via tra due settimane.



I risultati del North West 200 2026



Gara 1 - Supertwin/Sportbike

1. Peter Hickman (Yamaha)

2. Jeremy McWilliams (Yamaha)

3. Alastair Seeley (Aprilia)



Gara 2 – Superbike

1. Glenn Irwin (Ducati)

2. Dean Harrison (Honda)

3. Michael Dunlop (Honda)



Gara 3 - Supersport

1. Michael Dunlop (Ducati)

2. Dean Harrison (Honda)

3. Josh Brookes (Suzuki)



Gara 4 - Superstock

1. Storm Stacey (BMW)

2. Michael Dunlop (BMW)

3. Josh Brookes (Honda)



Gara 5 - Supertwin/Sportbike

1. Jeremy McWilliams (Yamaha)

2. Paul Jordan (Aprilia)

3. Alastair Seeley (Aprilia)



Gara 6 - Superbike

1. Storm Stacey (BMW)

2. Dean Harrison (Honda)

3. Glenn Irwin (Ducati)