Serie A: la Cremonese batte il Pisa e spera ancora, per la Fiorentina un pari col Genoa che certifica la salvezza

FIORENTINA-GENOA 0-0

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea 6,5; Dodo 6, Pongracic 6, Ranieri 6, Gosens 6; Fagioli 5,5; Parisi 6 (86’ Gudmundsson sv), Mandragora 5,5 (72’ Brescianini 6), Ndour 5,5 (72’ Fabbian 6), Solomon 6; Braschi 5,5 (61’ Piccoli 6). A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrison, Fazzini, Kospo, Fortini, Kouadio, Balbo. All.: Vanoli

Genoa (3-4-2-1): Bijlow 6; Marcandalli 6,5 (82’ Doucoure sv), Ostigard 6,5, Zatterstrom 6; Ellertsson 5,5, Amorim 5,5 (82’ Masini sv), Frendrup 6, Martin 6 (71’ Ouedraogo 6); Vitinha 5,5, Ekhator 5,5 (71’ Malinovskyi 6); Colombo 5,5 (58’ Ekuban 5,5). A disp.: Leali, Sommariva, Onana, Vasquez, Grossi. All.: De Rossi

Arbitro: Massimi



LE STATISTICHE DI CREMONESE-PISA

La Cremonese ha vinto con almeno tre gol di scarto un match di Serie A per la prima volta dal 10 dicembre 1995 (7-1 v Bari).

Jamie Vardy ha segnato da fuori area in un torneo dei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 31 agosto 2019 col Leicester City in Premier League (v Bournemouth).

Tra i calciatori con almeno sei gol realizzati nei cinque maggiori campionati europei in corso, solo Olivier Giroud (sette, settembre 1986) è più anziano rispetto a Jamie Vardy (sei, 11 gennaio 1987).

Federico Bonazzoli ha trovato la rete in due presenze di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2024 (contro Cagliari e Genoa, con la maglia dell'Hellas Verona).

Federico Bonazzoli ha eguagliato il suo bottino di reti casalinghe in un singolo campionato di Serie A (quattro nel 2025/26 come nel 2021/22 con la Salernitana).

David Okereke ha realizzato in casa entrambe le due marcature messe a segno in questo campionato, record di marcature casalinghe eguagliato in un singolo torneo di Serie A (due anche nel 2021/22 e 2022/23).

La Cremonese ha trovato il successo in Serie A per la seconda volta con Marco Giampaolo in panchina, la prima dal 21 marzo, 2-0 esterno contro il Parma; il successo casalingo mancava invece ai lombardi nel torneo dal 7 dicembre (2-0 v Lecce).

Il Pisa è stata la 40ª squadra diversa affrontata dalla Cremonese in un match casalingo in Serie A e la 10a contro cui ha ottenuto un successo nel primo incrocio di questo tipo; l’ultima a perdere nel primo confronto in casa dei lombardi nel torneo, prima dei nerazzurri, era stata la Salernitana (2-0 il 3 giugno 2023).

Jari Vandeputte è il primo calciatore della Cremonese a fornire almeno cinque assist in un singolo torneo di Serie A, considerando le ultime due partecipazioni dei lombardi nella competizione (2025/26 e 2022/23).

Il Pisa ha perso sette gare di fila in Serie A e mai ha registrato una striscia di sconfitte consecutive più lunga nella competizione – sette ko di fila anche tra aprile 1986 e ottobre 1987.

Il Pisa ha perso senza segnare sei gare esterne di fila per la prima volta in Serie A.

Il Pisa è la prima squadra a chiudere con un valore di Expected Goals di 0 un match di Serie A dal Genoa contro la Juventus il 5 dicembre 2021.

Il Pisa è la terza squadra, dopo Lecce e Lazio (tre volte), ad aver subito almeno due espulsioni in un singolo match di questa Serie A.

La Cremonese non ha subito tiri in porta in un match di Serie A per la prima volta nelle ultime due stagioni disputate nel torneo (2025/26 e 2022/23).