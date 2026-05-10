Serie A: la Cremonese batte il Pisa e spera ancora, per la Fiorentina un pari col Genoa che certifica la salvezza

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Importante vittoria in zona retrocessione i grigiorossi, ora a -1 dal Lecce. Festeggiano l'aritmetica permanenza in A i gigliati
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La domenica della 36ª giornata di Serie A vede due importanti risultati in zona retrocessione. La Cremonese piega 3-0 il Pisa allo Zini e approfitta così al meglio della caduta del Lecce, portandosi a -1 proprio dal diciassettesimo posto occupato dai salentini. La partita si mette subito bene per la Cremo, visto che il Pisa resta in dieci già al 24’ per il rosso a Bozhinov (doppio giallo) e Vardy porta poi avanti i grigiorossi al 31’: la leggenda del Leicester torna titolare dopo due mesi e sigla subito un gol pesantissimo. Sempre l’inglese dà quindi il via pure al contropiede che Bonazzoli tramuta nel raddoppio al 51’, con i toscani che al 57’ restano addirittura in nove per il rosso diretto a Loyola. Okereke chiude allora ogni discorso calando il tris all’87’ da posizione molto defilata. La Cremonese si porta così a 31 punti, mentre il Pisa resta ultimo con 18.
Chi invece può ora festeggiare la salvezza aritmetica è la Fiorentina, cui basta il pareggio per 0-0 al Franchi contro il Genoa. In una partita avara di emozioni, è il Grifone a costruirsi le occasioni più interessanti, pur non riuscendo mai a sfondare: protagonista è De Gea, autore soprattutto di una bella parata su Ostigard al 39’ del primo tempo. Gosens nega invece involontariamente il gol a Parisi al 79’. I viola possono comunque tirare un sospiro di sollievo, dopo una stagione complicatissima: i 38 punti raggiunti significano salvezza, tra i fischi del Franchi. A 41 si porta invece il Genoa.
CREMONESE-PISA 3-0
Cremonese (4-4-2): Audero 6; Terracciano 6,5, Luperto 6,5 (85’ Folino sv), Bianchetti 6, Pezzella 6,5 (60’ Zerbin 6); Barbieri 7, Maleh 6 (60’ Thorsby 6), Grassi 6,5, Vandeputte 6,5 (72’ Okereke 7); Vardy 8 (72’ Sanabria 6), Bonazzoli 7. A disp.: Silvestri, Nava, Djuric, Collocolo, Ceccherini, Faye, Bondo, Folino. All.: Giampaolo
Pisa (3-5-2): Semper 5; Canestrelli 5, Caracciolo 5, Bozhinov 3; Touré 5,5, Akinsanmiro 5 (72’ Piccinini 6), Loyola 4, Vural 5,5 (66’ Hojholt 5), Leris 5,5 (37’ Angori 6); Stojilkovic 5,5 (66’ Meister 5,5), Moreo 5 (37’ Calabresi 5,5). A disp.: Nicolas, Scuffet, Marin, Cuadrado, Durosinmi, Iling-Junior, Aebischer, Calabresi, Albiol, Lorran. All.: Hiljemark
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 31’ Vardy, 51’ Bonazzoli, 87’ Okerere
Ammoniti: Calabresi (P), Hojholt (P)
Espulsi: Bozhinov (P), Loyola (P)
FIORENTINA-GENOA 0-0
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea 6,5; Dodo 6, Pongracic 6, Ranieri 6, Gosens 6; Fagioli 5,5; Parisi 6 (86’ Gudmundsson sv), Mandragora 5,5 (72’ Brescianini 6), Ndour 5,5 (72’ Fabbian 6), Solomon 6; Braschi 5,5 (61’ Piccoli 6). A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrison, Fazzini, Kospo, Fortini, Kouadio, Balbo. All.: Vanoli
Genoa (3-4-2-1): Bijlow 6; Marcandalli 6,5 (82’ Doucoure sv), Ostigard 6,5, Zatterstrom 6; Ellertsson 5,5, Amorim 5,5 (82’ Masini sv), Frendrup 6, Martin 6 (71’ Ouedraogo 6); Vitinha 5,5, Ekhator 5,5 (71’ Malinovskyi 6); Colombo 5,5 (58’ Ekuban 5,5). A disp.: Leali, Sommariva, Onana, Vasquez, Grossi. All.: De Rossi
Arbitro: Massimi
LE STATISTICHE DI CREMONESE-PISA
La Cremonese ha vinto con almeno tre gol di scarto un match di Serie A per la prima volta dal 10 dicembre 1995 (7-1 v Bari).
Jamie Vardy ha segnato da fuori area in un torneo dei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 31 agosto 2019 col Leicester City in Premier League (v Bournemouth).
Tra i calciatori con almeno sei gol realizzati nei cinque maggiori campionati europei in corso, solo Olivier Giroud (sette, settembre 1986) è più anziano rispetto a Jamie Vardy (sei, 11 gennaio 1987).
Federico Bonazzoli ha trovato la rete in due presenze di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2024 (contro Cagliari e Genoa, con la maglia dell'Hellas Verona).
Federico Bonazzoli ha eguagliato il suo bottino di reti casalinghe in un singolo campionato di Serie A (quattro nel 2025/26 come nel 2021/22 con la Salernitana).
David Okereke ha realizzato in casa entrambe le due marcature messe a segno in questo campionato, record di marcature casalinghe eguagliato in un singolo torneo di Serie A (due anche nel 2021/22 e 2022/23).
La Cremonese ha trovato il successo in Serie A per la seconda volta con Marco Giampaolo in panchina, la prima dal 21 marzo, 2-0 esterno contro il Parma; il successo casalingo mancava invece ai lombardi nel torneo dal 7 dicembre (2-0 v Lecce).
Il Pisa è stata la 40ª squadra diversa affrontata dalla Cremonese in un match casalingo in Serie A e la 10a contro cui ha ottenuto un successo nel primo incrocio di questo tipo; l’ultima a perdere nel primo confronto in casa dei lombardi nel torneo, prima dei nerazzurri, era stata la Salernitana (2-0 il 3 giugno 2023).
Jari Vandeputte è il primo calciatore della Cremonese a fornire almeno cinque assist in un singolo torneo di Serie A, considerando le ultime due partecipazioni dei lombardi nella competizione (2025/26 e 2022/23).
Il Pisa ha perso sette gare di fila in Serie A e mai ha registrato una striscia di sconfitte consecutive più lunga nella competizione – sette ko di fila anche tra aprile 1986 e ottobre 1987.
Il Pisa ha perso senza segnare sei gare esterne di fila per la prima volta in Serie A.
Il Pisa è la prima squadra a chiudere con un valore di Expected Goals di 0 un match di Serie A dal Genoa contro la Juventus il 5 dicembre 2021.
Il Pisa è la terza squadra, dopo Lecce e Lazio (tre volte), ad aver subito almeno due espulsioni in un singolo match di questa Serie A.
La Cremonese non ha subito tiri in porta in un match di Serie A per la prima volta nelle ultime due stagioni disputate nel torneo (2025/26 e 2022/23).
LE STATISTICHE DI FIORENTINA-GENOA
Con il punto raccolto contro il Genoa, la Fiorentina ha conquistato la matematica salvezza in Serie A.
Quello tra Fiorentina e Genoa è il 36° 0-0 di questa Serie A; dal ritorno del massimo campionato a 20 squadre (2004/05), solo nel 2006/07 (39) e nel 2011/12 (44) si sono registrati più pareggi a reti inviolate in una singola stagione del torneo (36 anche nel 2004/05).
La Fiorentina ha pareggiato otto match dei 19 totali (7V, 4P) nel 2026 in Serie A: più di qualsiasi altra squadra nell’anno solare nella competizione.
Era da ottobre-novembre 2023 che la Fiorentina non restava a secco di gol per tre match consecutivi in Serie A (contro Empoli, Lazio e Juventus in quel caso).
Era da agosto-dicembre 2024 che la Fiorentina non metteva in fila almeno sette partite casalinghe consecutive senza sconfitte in Serie A (due vittorie e cinque pareggi in questo campionato).
Soltanto un gol subito dalla Fiorentina nelle ultime sei partite interne di campionato (ben cinque clean sheet): meno di qualsiasi altra avversaria nel periodo in Serie A.
La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in sei delle ultime 11 partite di Serie A: il doppio dei clean sheet conquistati dai viola in tutte le precedenti 25 sfide di questo campionato.
Era da aprile 2025 che il Genoa non restava senza trovare la via del gol per almeno tre incontri di fila in Serie A (contro Hellas Verona, Lazio e Como in quella occasione).
Il Genoa ha chiuso sullo 0-0 due trasferte di fila per la prima volta in Serie A da dicembre 2017.
In sette delle ultime nove gare esterne del Genoa una delle due squadre non ha trovato il gol (1.6 la media dei gol segnati), dopo che nelle precedenti 11 entrambe erano sempre andate a bersaglio (3.3 di media le reti realizzate).