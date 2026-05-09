Bagnaia in pole a Le Mans davanti a Marquez Sr., prima fila per Bezzecchi

Francesco Bagnaia in pole position a Le Mans con il tempo di un minuto, 29 secondi e 634 millesimi davanti al compagno di squadra Marc Marquez (promosso dal Q1 con un tempo monstre) staccato di soli 12 millesimi. A completare la prima fila il leader del Mondiale Marco Bezzecchi che in sella alla sua Aprilia chiude a soli 23 millesimi dalla vetta. Per Bagnaia si tratta della prima pole dal GP della Malesia dello scorso anno. Dalla seconda fila scattano Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) che si ferma a 65 millesimi dalla pole, lo spagnolo Pedro Acosta con la KTM factory e l'idolo di casa Fabio Quartararo (Yamaha Monster Energy), qualificato dal Q1 con il secondo tempo. Terza fila per Joan Mir sulla più veloce delle Honda ufficiali, per Jorge Martin con la Aprilia e per il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhose). Dalla quarta prendono il via della Sprint Race del sabat e per il Gran Premio di Francia della domenica Alex Marquez (Ducati Gresini, scivolato nella fase centrale della Q2), l'altro beniamino di casa Johann Zarco (Honda LCR) e Alex Rins con la seconda Yamaha factory.