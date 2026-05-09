PROVE UFFICIALI

Bagnaia in pole a Le Mans davanti a Marquez Sr., prima fila per Bezzecchi

Il team ufficiale Ducati domina le qualifiche del quinto appuntamento stagionale

di Stefano Gatti
09 Mag 2026 - 12:19
© Getty Images

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Francesco Bagnaia in pole position a Le Mans con il tempo di un minuto, 29 secondi e 634 millesimi davanti al compagno di squadra Marc Marquez (promosso dal Q1 con un tempo monstre) staccato di soli 12 millesimi. A completare la prima fila il leader del Mondiale Marco Bezzecchi che in sella alla sua Aprilia chiude a soli 23 millesimi dalla vetta. Per Bagnaia si tratta della prima pole dal GP della Malesia dello scorso anno. Dalla seconda fila scattano Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) che si ferma a 65 millesimi dalla pole, lo spagnolo Pedro Acosta con la KTM factory e l'idolo di casa Fabio Quartararo (Yamaha Monster Energy), qualificato dal Q1 con il secondo tempo. Terza fila per Joan Mir sulla più veloce delle Honda ufficiali, per Jorge Martin con la Aprilia e per il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhose). Dalla quarta prendono il via della Sprint Race del sabat e per il Gran Premio di Francia della domenica Alex Marquez (Ducati Gresini, scivolato nella fase centrale della Q2), l'altro beniamino di casa Johann Zarco (Honda LCR) e Alex Rins con la seconda Yamaha factory.

© Getty Images

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Quinta fila per i primi tre piloti bocciati dal Q1: Raul Fernandez con la seconda Aprilia Trackhouse (nessun danno al motore dopo il principio d'incendio nella prequalifica), Enea Bastianini con la KTM Tech3 - penalizzato da una scivolata ad inizio turno - e Luca Marini in sella alla Honda factory. Alle loro spalle Franco Morbidelli (Ducati VR46) e i due rookie Toprak Razgatlioglu con la Yamaha Pramac e Diogo Moreira (Honda LCR). Settima fila per Jack Miller (Yamaha Pramac), Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini e Brad Binder (KTM Rdd Bull). Ottava e ultima fila solitaria per il collaudatore KTM Jonas Folger.

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