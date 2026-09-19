De Zerbi, che incubo: Tottenham ancora sconfitto con beffa

19 Set 2026 - 15:51
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Non c'è pace per Roberto De Zerbi. Il Tottenham ha perso anche con l'Aston Villa nella quinta giornata di Premier League: festeggia Emery che, grazie al 3-2 finale, lascia gli ultimi posti della classifica.

Gli Spurs, nonostante un inizio positivo di partita, si ritrovano sotto di tre gol dopo 79 minuti: in rete Manzambi, Nicolas Jackson e Buendia, autore di un vero e proprio gioiello. Inutili gli squilli finali di Gallagher e van Hecke: il Tottenham va ko con tanto di beffa. Per De Zerbi, sotto contratto fino al 2031 con i londinesi, si tratta della quarta sconfitta in sei gare stagionali considerando tutte le competizioni. In questo momento il Tottenham è terz'ultimo in classifica con due punti.

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