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Sinner: "Lasciate giocare i ragazzi, guardate Yamal. Con Antonelli parlo di tutto"

Intervista al tennista azzurro: "Perché togliere ai ragazzi esperienze che possono aiutargli a mettere in mostra qualità ancora non viste?"

27 Ott 2026 - 11:10
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Nella lunga intervista rilasciata a La Repubblica, Jannik Sinner ha fatto anche una interessante riflessione sugli atleti che, sempre più giovani, vengono gettati nella mischia e diventano vincenti col rischio di perdersi la gioventù e senza i dovuti strumenti per gestire fama e sconfitte: "Perché togliere agli adolescenti una bella storia da raccontare? Hanno vissuto un’emozione forte, hanno combattuto, si sono impegnati. C’è un’età in cui lo sport ti dà la voce per essere ascoltato e diventa uno strumento per capire chi sei e crescere".

E prende come esempio un grande campione del calcio contemporaneo: "Guardate la stagione di Lamine Yamal, campione del mondo con la Spagna a 19 anni. Perché aver paura che troppa gioventù produca guasti? E se invece offrisse nuovi orizzonti e aiutasse a mettere in mostra qualità che ancora nessuno ha visto? Lasciateli giocare, i ragazzi".

Inevitabile anche menzionare il prossimo campione del mondo di Formula 1, tra l'altro amico di Sinner: "Kimi Antonelli ha esordito che non aveva ancora la patente. Se uno si merita il successo non vedo problemi, così come hanno il diritto di stare in campo Messi e Cristiano Ronaldo, anche se non sono più teenager, senza dimenticare Djokovic”.

A proposito del pilota della Mercedes, di cosa parlano assieme? "Di tutto. Di come ci si relaziona con gli altri, delle persone che abbiamo attorno, di come fare in certe situazioni. Facciamo sport diversi, lui ha 20 anni, io 25, ma ci confrontiamo molto. Mi chiedono: scambieresti uno Slam con un successo in una gara di F1? Dai, inutile rispondere, è una cosa che non capiterà mai”.

Antonelli vola anche sui social, quasi doppiato Sinner: davanti a lui solo Balotelli e Vale Rossi

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© Getty Images | 9. Federico Bernardeschi (2,6 milioni)
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