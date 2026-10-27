Sinner: "Lasciate giocare i ragazzi, guardate Yamal. Con Antonelli parlo di tutto"

Nella lunga intervista rilasciata a La Repubblica, Jannik Sinner ha fatto anche una interessante riflessione sugli atleti che, sempre più giovani, vengono gettati nella mischia e diventano vincenti col rischio di perdersi la gioventù e senza i dovuti strumenti per gestire fama e sconfitte: "Perché togliere agli adolescenti una bella storia da raccontare? Hanno vissuto un’emozione forte, hanno combattuto, si sono impegnati. C’è un’età in cui lo sport ti dà la voce per essere ascoltato e diventa uno strumento per capire chi sei e crescere".